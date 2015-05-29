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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Зенит (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 29 мая 2015
Зенит (мол)
29.05.2015, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
56'
А. Гасилин (П)
22'
А. Чуканов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Замена
В. Романов
️️️️
А. Гасилин
90'
Замена
Н. Андреев
️️️️
П. Осипов
90'
89'
Замена
М. Лысов
️️️️
А. Смирнов
Замена
А. Поникаров
️️️️
Р. Суанов
85'
82'
Замена
Д. Рахмонов
️️️️
В. Шадрин
Замена
Д. Ходаковский
️️️️
И. Иваниди
82'
Желтая карточка
П. Осипов
78'
73'
Вторая желтая
А. Чуканов
71'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
Н. Кипиани
62'
Замена
А. Соловьёв
️️️️
Д. Никитин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Гасилин
56'
52'
Желтая карточка
А. Чуканов
Желтая карточка
Д. Майков
48'
46'
Замена
П. Ковалёв
️️️️
И. Лантратов
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Чуканов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
99
Руслан Суанов
ЦФ
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Локомотив (мол)
22
Илья Лантратов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Андреа Чуканов
АП
96
Денис Анисимов
АП
Главный тренер
Денис Клюев
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
7
Никита Андреев
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
59
Алексей Егоров
ЦФ
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
39
Никита Подъячев
ЦФ
4-1-1-4
88
Рудаков
7
Скопинцев
53
Иваниди
63
Майков
55
Вяткин
13
Кубышкин
73
Осипов
43
Назимов
19
Гасилин
34
Проничев
99
Суанов
3-3-3
22
Лантратов
65
Самохвалов
15
Шадрин
56
Довбня
5
Никитин
6
Баринов
96
Смирнов
7
Чуканов
96
Анисимов
7
Кипиани
53
Иваниди
97
Ходаковский
97
Ходаковский
53
Иваниди
99
Суанов
7
Поникаров
7
Поникаров
99
Суанов
73
Осипов
7
Андреев
7
Андреев
73
Осипов
19
Гасилин
66
Романов
66
Романов
19
Гасилин
5
Никитин
54
Соловьёв
54
Соловьёв
5
Никитин
7
Кипиани
89
Дорофеев
89
Дорофеев
7
Кипиани
15
Шадрин
73
Рахмонов
73
Рахмонов
15
Шадрин
22
Лантратов
74
Ковалёв
74
Ковалёв
22
Лантратов
96
Смирнов
84
Лысов
84
Лысов
96
Смирнов
Остались в запасе
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
45
Артем Водянников
ЦЗ
59
Алексей Егоров
ЦФ
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
39
Никита Подъячев
ЦФ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
45
Артем Водянников
ЦЗ
59
Алексей Егоров
ЦФ
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
Остались в запасе
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
39
Никита Подъячев
ЦФ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Александр Селенков
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Зенит (мол) - Локомотив (мол)
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Исаев
(Великие Луки)
Стадион:
МСА Петровский
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