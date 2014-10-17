Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Зенит (мол)
Краснодар (мол) - Зенит (мол): обзор матча 17 октября 2014
Краснодар (мол)
17.10.2014, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
3 : 1
Завершен
Зенит (мол)
6'
И. Жигулев
10'
Д. Бакай
41'
Д. Воробьев
58'
П. Долгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Зенит (мол)
Замена
Д. Бочкарёв
️️️️
Д. Фомин
90'
+2
90'
Замена
Д. Ходаковский
️️️️
М. Проничев
88'
Замена
А. Егоров
️️️️
П. Барбашов
Замена
А. Григорян
️️️️
В. Черов
87'
83'
Желтая карточка
П. Долгов
Замена
А. Шишкин
️️️️
Д. Воробьев
80'
Замена
В. Альшанский
️️️️
Д. Бакай
77'
Пенальти не реализован!
Д. Воробьев
75'
74'
Желтая карточка
Е. Бабурин
Замена
А. Орлов
️️️️
И. Черчесов
67'
Замена
Д. Васенин
️️️️
Н. Гаджиев
65'
61'
Желтая карточка
А. Симонян
Желтая карточка
В. Стежко
61'
Желтая карточка
И. Черчесов
59'
58'
ГОЛ! 3:1!
П. Долгов
52'
Замена
И. Иваниди
️️️️
Е. Серенков
49'
Желтая карточка
Е. Серенков
46'
Замена
Д. Зуев
️️️️
З. Диланян
44'
Замена
А. Яковлев
️️️️
С. Жалобков
Желтая карточка
В. Черов
43'
ГОЛ! 3:0!
Д. Воробьев
41'
39'
Желтая карточка
З. Диланян
38'
Замена
П. Барбашов
️️️️
П. Осипов
24'
Замена
А. Симонян
️️️️
П. Назимов
ГОЛ! 2:0!
Д. Бакай
10'
ГОЛ! 1:0!
И. Жигулев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
93
Антон Мальцев
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
90
Инал Черчесов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
49
Дмитрий Бакай
АП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
73
Павел Осипов
ЦП
60
Евгений Серенков
ЦП
18
Захар Диланян
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Краснодар (мол)
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
97
Алексей Шишкин
ЦП
24
Алексей Орлов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
14
Денис Васенин
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
53
Иван Иваниди
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
40
Павел Барбашов
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
10
Артем Симонян
АП
59
Алексей Егоров
ЦФ
4-1-2-1-2
61
Горячкин
3
Гогличидзе
93
Мальцев
5
Стежко
2
Черов
74
Фомин
90
Черчесов
10
Жигулев
49
Бакай
10
Воробьев
97
Гаджиев
4-3-3
23
Бабурин
75
Ребенко
72
Жалобков
63
Майков
7
Скопинцев
73
Осипов
60
Серенков
18
Диланян
91
Долгов
34
Проничев
43
Назимов
74
Фомин
72
Бочкарёв
72
Бочкарёв
74
Фомин
2
Черов
70
Григорян
70
Григорян
2
Черов
97
Гаджиев
14
Васенин
14
Васенин
97
Гаджиев
10
Воробьев
97
Шишкин
97
Шишкин
10
Воробьев
49
Бакай
30
Альшанский
30
Альшанский
49
Бакай
90
Черчесов
24
Орлов
24
Орлов
90
Черчесов
60
Серенков
53
Иваниди
53
Иваниди
60
Серенков
43
Назимов
10
Симонян
10
Симонян
43
Назимов
72
Жалобков
56
Яковлев
56
Яковлев
72
Жалобков
73
Осипов
40
Барбашов
40
Барбашов
73
Осипов
34
Проничев
97
Ходаковский
97
Ходаковский
34
Проничев
18
Диланян
77
Зуев
77
Зуев
18
Диланян
Барбашов
59
Егоров
59
Егоров
Барбашов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Зенит (мол)
Главный тренер
Максим Пряников
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Остались в запасе
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Главный тренер
Александр Селенков
Статистика матча Краснодар (мол) - Зенит (мол)
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Иванников
(Ставрополь)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
Все
Краснодар (мол)
Зенит (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+