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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Зенит (мол)
Кубань (мол) - Зенит (мол): обзор матча 18 апреля 2015
Кубань (мол)
18.04.2015, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
1 : 0
Завершен
Зенит (мол)
83'
М. Майрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Зенит (мол)
Замена
А. Рыбаков
️️️️
К. Волчков
90'
Замена
А. Хубежов
️️️️
Ю. Завезен
90'
Замена
И. Запорожцев
️️️️
М. Майрович
88'
85'
Замена
Н. Андреев
️️️️
П. Назимов
ГОЛ! 1:0!
М. Майрович
83'
81'
Замена
Р. Суанов
️️️️
В. Романов
Замена
М. Лаук
️️️️
В. Погосян
80'
69'
Замена
А. Поникаров
️️️️
А. Гасилин
Замена
К. Волчков
️️️️
С. Каретник
67'
44'
Желтая карточка
С. Жалобков
Желтая карточка
В. Погосян
36'
23'
Желтая карточка
Д. Ходаковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
17
Вардан Погосян
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
72
Степан Жалобков
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
60
Евгений Серенков
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
66
Вадим Романов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Кубань (мол)
82
Максим Замышляев
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
68
Анатолий Хубежов
ЦЗ
80
Александр Ладик
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
91
Антон Моисеев
ЦП
69
Владислав Рочев
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
63
Александр Куртеян
ЦФ
61
Сергей Образцов
ЦФ
87
Александр Рыбаков
ЦФ
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
53
Иван Иваниди
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
99
Руслан Суанов
ЦФ
3-1-5-1
12
Шевченко
40
Журавлев
13
Кагермазов
24
Клещенко
8
Якуба
22
Завезен
78
Пономарёв
17
Погосян
17
Коновалов
31
Каретник
10
Майрович
2-1-3-4
88
Рудаков
72
Жалобков
63
Майков
13
Кубышкин
60
Серенков
97
Ходаковский
73
Осипов
19
Гасилин
66
Романов
34
Проничев
43
Назимов
31
Каретник
4
Волчков
4
Волчков
31
Каретник
10
Майрович
10
Запорожцев
10
Запорожцев
10
Майрович
22
Завезен
68
Хубежов
68
Хубежов
22
Завезен
17
Погосян
10
Лаук
10
Лаук
17
Погосян
Волчков
87
Рыбаков
87
Рыбаков
Волчков
19
Гасилин
7
Поникаров
7
Поникаров
19
Гасилин
66
Романов
99
Суанов
99
Суанов
66
Романов
43
Назимов
7
Андреев
7
Андреев
43
Назимов
Остались в запасе
Кубань (мол)
Зенит (мол)
91
Антон Моисеев
ЦП
64
Тимур Закиров
ЦЗ
80
Александр Ладик
ЦЗ
82
Максим Замышляев
ВР
69
Владислав Рочев
ЦП
63
Александр Куртеян
ЦФ
61
Сергей Образцов
ЦФ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Остались в запасе
91
Антон Моисеев
ЦП
64
Тимур Закиров
ЦЗ
80
Александр Ладик
ЦЗ
82
Максим Замышляев
ВР
69
Владислав Рочев
ЦП
63
Александр Куртеян
ЦФ
61
Сергей Образцов
ЦФ
Остались в запасе
53
Иван Иваниди
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Статистика матча Кубань (мол) - Зенит (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Шамара
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Труд
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11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
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