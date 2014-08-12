Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Зенит (мол)
Урал (мол) - Зенит (мол): обзор матча 12 августа 2014
Урал (мол)
12.08.2014, вторник, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
1 : 2
Завершен
Зенит (мол)
34'
Г. Нуров
60'
Е. Марков
77'
Д. Ходаковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Зенит (мол)
84'
Замена
П. Назимов
️️️️
А. Гасилин
83'
Замена
С. Жалобков
️️️️
А. Яковлев
82'
Желтая карточка
П. Осипов
Замена
Н. Дурандин
️️️️
Э. Гулиев
79'
Замена
Р. Шалин
️️️️
М. Филиппов
79'
77'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ходаковский
74'
Замена
П. Осипов
️️️️
А. Симонян
68'
Желтая карточка
Е. Серенков
Вторая желтая
Р. Нисафутдинов
67'
67'
Замена
А. Макаров
️️️️
П. Долгов
66'
Замена
Д. Давиденко
️️️️
Д. Скопинцев
Замена
А. Омарбеков
️️️️
А. Бабушкин
66'
63'
Замена
Е. Серенков
️️️️
З. Диланян
Замена
Е. Шумихин
️️️️
Р. Маркелов
63'
60'
Замена
Д. Ходаковский
️️️️
Д. Зуев
60'
ГОЛ! 1:1!
Е. Марков
59'
Желтая карточка
Д. Чистяков
Желтая карточка
Р. Нисафутдинов
58'
Замена
Д. Чернов
️️️️
И. Чудин
46'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
Г. Нуров
46'
ГОЛ! 1:0!
Г. Нуров
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
36
Роман Маркелов
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
95
Александр Бабушкин
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Бахтин
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
18
Захар Диланян
ЦП
10
Артем Симонян
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Урал (мол)
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
55
Евгений Шумихин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
52
Роман Шалин
ЦФ
81
Никита Дурандин
ЦФ
Зенит (мол)
72
Степан Жалобков
ЦЗ
73
Павел Осипов
ЦП
42
Данила Давиденко
ЦП
60
Евгений Серенков
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
82
Алексей Макаров
ЦФ
1-5-2-2
99
Арапов
32
Дорожинский
53
Нисафутдинов
36
Маркелов
42
Филиппов
27
Чудин
4
Сабирзянов
95
Давлетшин
94
Нуров
71
Гулиев
95
Бабушкин
4-1-1-1-3
78
Васютин
75
Ребенко
56
Яковлев
78
Чистяков
7
Скопинцев
77
Зуев
18
Диланян
10
Симонян
91
Долгов
19
Гасилин
20
Марков
95
Бабушкин
38
Омарбеков
38
Омарбеков
95
Бабушкин
42
Филиппов
52
Шалин
52
Шалин
42
Филиппов
71
Гулиев
81
Дурандин
81
Дурандин
71
Гулиев
36
Маркелов
55
Шумихин
55
Шумихин
36
Маркелов
27
Чудин
4
Чернов
4
Чернов
27
Чудин
94
Нуров
19
Ламбарский
19
Ламбарский
94
Нуров
19
Гасилин
43
Назимов
43
Назимов
19
Гасилин
56
Яковлев
72
Жалобков
72
Жалобков
56
Яковлев
10
Симонян
73
Осипов
73
Осипов
10
Симонян
7
Скопинцев
42
Давиденко
42
Давиденко
7
Скопинцев
91
Долгов
82
Макаров
82
Макаров
91
Долгов
18
Диланян
60
Серенков
60
Серенков
18
Диланян
77
Зуев
97
Ходаковский
97
Ходаковский
77
Зуев
Остались в запасе
Урал (мол)
Зенит (мол)
Главный тренер
Игорь Бахтин
Главный тренер
Александр Селенков
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Бахтин
Главный тренер
Александр Селенков
Статистика матча Урал (мол) - Зенит (мол)
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Сутормин
(Нижний Тагил)
Стадион:
Манеж «Урал»
Новости команд
Все
Урал (мол)
Зенит (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+