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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Ростов (мол)
Зенит (мол) - Ростов (мол): обзор матча 09 мая 2015
Зенит (мол)
09.05.2015, суббота, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
2 : 1
Завершен
Ростов (мол)
30'
Б. Су Ю (АГ)
38'
П. Назимов
28'
Б. Су Ю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Ростов (мол)
Замена
Н. Андреев
️️️️
А. Гасилин
88'
Замена
Д. Ходаковский
️️️️
П. Осипов
87'
86'
Желтая карточка
Д. Остапенко
Замена
А. Поникаров
️️️️
П. Назимов
85'
Желтая карточка
П. Осипов
78'
Замена
Е. Серенков
️️️️
М. Проничев
76'
74'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
Г. Козлов
Замена
Р. Суанов
️️️️
П. Долгов
65'
59'
Замена
Д. Остапенко
️️️️
А. Трошечкин
Замена
И. Кубышкин
️️️️
К. Троянов
55'
ГОЛ! 2:1!
П. Назимов
38'
Пенальти не реализован!
П. Осипов
37'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Су Ю
30'
28'
ГОЛ! 0:1!
Б. Су Ю
Желтая карточка
Д. Чистяков
17'
Желтая карточка
Д. Ходжаниязов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
7
Никита Андреев
ЦЗ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
60
Евгений Серенков
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
44
Антон Смирнов
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
4-1-1-4
78
Васютин
7
Скопинцев
63
Майков
78
Чистяков
5
Ходжаниязов
79
Троянов
73
Осипов
43
Назимов
19
Гасилин
91
Долгов
34
Проничев
3-3-2-2
82
Суслов
45
Лазуткин
79
Гречкин
60
Кондрюков
2
Мартынов
5
Трошечкин
17
Демченко
86
Ю
5
Платика
30
Степанов
50
Козлов
79
Троянов
13
Кубышкин
13
Кубышкин
79
Троянов
91
Долгов
99
Суанов
99
Суанов
91
Долгов
34
Проничев
60
Серенков
60
Серенков
34
Проничев
19
Гасилин
7
Андреев
7
Андреев
19
Гасилин
43
Назимов
7
Поникаров
7
Поникаров
43
Назимов
73
Осипов
97
Ходаковский
97
Ходаковский
73
Осипов
50
Козлов
27
Ахмаев
27
Ахмаев
50
Козлов
5
Трошечкин
8
Остапенко
8
Остапенко
5
Трошечкин
Остались в запасе
Зенит (мол)
Ростов (мол)
66
Вадим Романов
ЦФ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
47
Андрей Сиденко
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
44
Антон Смирнов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
66
Вадим Романов
ЦФ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Остались в запасе
47
Андрей Сиденко
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
44
Антон Смирнов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Александр Селенков
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Зенит (мол) - Ростов (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Карпов
(Петрозаводск)
Стадион:
МСА Петровский
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