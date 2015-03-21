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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Зенит (мол)
Динамо (мол) - Зенит (мол): обзор матча 21 марта 2015
Динамо (мол)
21.03.2015, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
3 : 1
Завершен
Зенит (мол)
29'
Е. Данилкин
49'
А. Каляшин
71'
А. Максименко
70'
П. Осипов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Зенит (мол)
Замена
Д. Ямщиков
️️️️
А. Моргунов
90'
+2
Замена
Н. Канавин
️️️️
А. Алтунин
90'
88'
Желтая карточка
М. Проничев
88'
Замена
Н. Андреев
️️️️
П. Назимов
Замена
С. Евтушенко
️️️️
А. Степанов
82'
80'
Желтая карточка
С. Жалобков
80'
Замена
Р. Суанов
️️️️
П. Осипов
Замена
П. Фарафонов
️️️️
А. Каляшин
75'
ГОЛ! 3:1!
А. Максименко
71'
70'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Осипов
Желтая карточка
В. Левин
57'
55'
Замена
Е. Серенков
️️️️
И. Иваниди
54'
Желтая карточка
А. Яковлев
ГОЛ! 2:0!
А. Каляшин
49'
46'
Замена
М. Проничев
️️️️
В. Романов
Замена
А. Максименко
️️️️
М. Могулкин
46'
Замена
А. Алтунин
️️️️
А. Каташевский
46'
Желтая карточка
Е. Данилкин
43'
ГОЛ! 1:0!
Е. Данилкин
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
77
Михаил Могулкин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
66
Вадим Романов
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Антон Алтунин
ЦП
67
Павел Фарафонов
ЦП
65
Даниил Ямщиков
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
60
Евгений Серенков
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
99
Руслан Суанов
ЦФ
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
3-2-4-1
31
Лещук
91
Степанов
8
Каляшин
15
Данилкин
18
Морозов
27
Живоглядов
77
Могулкин
27
Сарамутин
88
Левин
18
Каташевский
14
Моргунов
4-1-3-2
23
Бабурин
63
Майков
72
Жалобков
53
Иваниди
56
Яковлев
13
Кубышкин
33
Ярошенко
73
Осипов
97
Ходаковский
66
Романов
43
Назимов
91
Степанов
2
Евтушенко
2
Евтушенко
91
Степанов
18
Каташевский
97
Алтунин
97
Алтунин
18
Каташевский
77
Могулкин
96
Максименко
96
Максименко
77
Могулкин
8
Каляшин
67
Фарафонов
67
Фарафонов
8
Каляшин
14
Моргунов
65
Ямщиков
65
Ямщиков
14
Моргунов
Алтунин
85
Канавин
85
Канавин
Алтунин
43
Назимов
7
Андреев
7
Андреев
43
Назимов
53
Иваниди
60
Серенков
60
Серенков
53
Иваниди
73
Осипов
99
Суанов
99
Суанов
73
Осипов
66
Романов
34
Проничев
34
Проничев
66
Романов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Зенит (мол)
17
Игорь Горбунов
ЛВ
89
Николай Майорский
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
83
Андрей Ребриков
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
7
Евгений Козлов
ЦФ
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
89
Николай Майорский
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
83
Андрей Ребриков
ВР
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
7
Евгений Козлов
ЦФ
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Статистика матча Динамо (мол) - Зенит (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Наседин
(Железнодорожный)
Стадион:
Родина
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