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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Зенит (мол)
Спартак М (мол) - Зенит (мол): обзор матча 01 мая 2015
Спартак М (мол)
01.05.2015, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
2 : 3
Завершен
Зенит (мол)
10'
А. Козлов
16'
А. Козлов
21'
Д. Чистяков
53'
П. Назимов
61'
Р. Суанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Зенит (мол)
90'
+3
Замена
И. Иваниди
️️️️
П. Осипов
90'
+1
Замена
Н. Андреев
️️️️
П. Назимов
89'
Замена
Е. Серенков
️️️️
М. Проничев
80'
Замена
Е. Серенков
️️️️
И. Кубышкин
77'
Замена
В. Романов
️️️️
Р. Суанов
Желтая карточка
Д. Полубояринов
76'
62'
Желтая карточка
Д. Ходаковский
61'
ГОЛ! 2:3!
Р. Суанов
Замена
В. Бабаев
️️️️
И. Синодзука
60'
Замена
Ш. Шанбиев
️️️️
А. Гулиев
57'
53'
ГОЛ! 2:2!
П. Назимов
Желтая карточка
А. Лихачев
50'
46'
Желтая карточка
И. Кубышкин
Замена
А. Лихачев
️️️️
А. Степанов
46'
34'
Желтая карточка
Д. Чистяков
21'
ГОЛ! 2:1!
Д. Чистяков
ГОЛ! 2:0!
А. Козлов
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Козлов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
99
Руслан Суанов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Спартак М (мол)
1
Илья Сухорученко
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
76
Павел Глоба
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
72
Степан Жалобков
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
60
Евгений Серенков
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
4-5-1
1
Митрюшкин
94
Степанов
40
Винниченко
46
Мамин
44
Лисинков
70
Синодзука
20
Полубояринов
99
Гулиев
83
Пантелеев
7
Козлов
7
Бакаев
3-1-2-4
88
Рудаков
63
Майков
78
Чистяков
7
Скопинцев
13
Кубышкин
97
Ходаковский
73
Осипов
19
Гасилин
99
Суанов
34
Проничев
43
Назимов
99
Гулиев
2
Шанбиев
2
Шанбиев
99
Гулиев
94
Степанов
96
Лихачев
96
Лихачев
94
Степанов
70
Синодзука
11
Бабаев
11
Бабаев
70
Синодзука
43
Назимов
7
Андреев
7
Андреев
43
Назимов
13
Кубышкин
60
Серенков
60
Серенков
13
Кубышкин
73
Осипов
53
Иваниди
53
Иваниди
73
Осипов
99
Суанов
66
Романов
66
Романов
99
Суанов
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Зенит (мол)
76
Павел Глоба
ЦП
3
Константин Щербаков
ПЗ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
1
Илья Сухорученко
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
72
Степан Жалобков
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Остались в запасе
76
Павел Глоба
ЦП
3
Константин Щербаков
ПЗ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
1
Илья Сухорученко
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Остались в запасе
72
Степан Жалобков
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Главный тренер
Александр Селенков
Статистика матча Спартак М (мол) - Зенит (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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06.11.2026
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0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
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Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
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Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
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1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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