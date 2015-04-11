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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Рубин (мол)
Зенит (мол) - Рубин (мол): обзор матча 11 апреля 2015
Зенит (мол)
11.04.2015, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
2 : 1
Завершен
Рубин (мол)
3'
А. Гасилин
62'
П. Долгов
90+1'
Б. Давлатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Рубин (мол)
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Б. Давлатов
Замена
В. Романов
️️️️
П. Долгов
87'
Замена
И. Иваниди
️️️️
М. Проничев
84'
Замена
С. Иванов
️️️️
П. Осипов
82'
Замена
Д. Майков
️️️️
Д. Скопинцев
80'
75'
Замена
Т. Коблов
️️️️
И. Салахетдинов
Замена
Е. Серенков
️️️️
К. Троянов
70'
Замена
А. Поникаров
️️️️
П. Назимов
68'
Замена
Н. Андреев
️️️️
А. Гасилин
63'
ГОЛ! 2:0!
П. Долгов
62'
60'
Замена
Б. Давлатов
️️️️
А. Джалилов
46'
Замена
П. Шадрин
️️️️
Д. Отставнов
46'
Замена
Р. Каусаров
️️️️
Г. Арутюнян
46'
Замена
Е. Щетинин
️️️️
Т. Акмурзин
ГОЛ! 1:0!
А. Гасилин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
53
Иван Иваниди
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
60
Евгений Серенков
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
99
Руслан Суанов
ЦФ
66
Вадим Романов
ЦФ
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
86
Тимур Коблов
ЦФ
3-1-2-4
88
Рудаков
7
Скопинцев
78
Чистяков
72
Жалобков
79
Троянов
73
Осипов
97
Ходаковский
43
Назимов
19
Гасилин
91
Долгов
34
Проничев
3-2-1-1-3
1
Акмурзин
30
Хабибуллин
3
Кибардин
28
Сорокин
81
Сафеев
23
Ворона
6
Салахетдинов
10
Джалилов
26
Отставнов
20
Галиакберов
56
Арутюнян
34
Проничев
53
Иваниди
53
Иваниди
34
Проничев
7
Скопинцев
63
Майков
63
Майков
7
Скопинцев
19
Гасилин
7
Андреев
7
Андреев
19
Гасилин
43
Назимов
7
Поникаров
7
Поникаров
43
Назимов
79
Троянов
60
Серенков
60
Серенков
79
Троянов
73
Осипов
47
Иванов
47
Иванов
73
Осипов
91
Долгов
66
Романов
66
Романов
91
Долгов
6
Салахетдинов
86
Коблов
86
Коблов
6
Салахетдинов
10
Джалилов
11
Давлатов
11
Давлатов
10
Джалилов
26
Отставнов
62
Шадрин
62
Шадрин
26
Отставнов
56
Арутюнян
96
Каусаров
96
Каусаров
56
Арутюнян
1
Акмурзин
70
Щетинин
70
Щетинин
1
Акмурзин
Остались в запасе
Зенит (мол)
Рубин (мол)
64
Никита Новопашин
ЦЗ
99
Руслан Суанов
ЦФ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
Главный тренер
Олег Нечаев
Остались в запасе
64
Никита Новопашин
ЦЗ
99
Руслан Суанов
ЦФ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
78
Александр Васютин
ВР
Остались в запасе
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
Главный тренер
Александр Селенков
Главный тренер
Олег Нечаев
Статистика матча Зенит (мол) - Рубин (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Пётр Мирошниченко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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