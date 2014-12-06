Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Краснодар (мол)
Зенит (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 06 декабря 2014
Зенит (мол)
06.12.2014, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
74'
Д. Зуев
82'
И. Кубышкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Краснодар (мол)
Замена
Е. Серенков
️️️️
И. Кубышкин
89'
Замена
В. Романов
️️️️
А. Гасилин
87'
Замена
А. Поникаров
️️️️
П. Назимов
86'
84'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
Д. Кузьмичёв
83'
Замена
Д. Бочкарёв
️️️️
Е. Нестеренко
ГОЛ! 2:0!
И. Кубышкин
82'
81'
Желтая карточка
Е. Нестеренко
Замена
И. Иваниди
️️️️
Д. Зуев
79'
76'
Замена
Д. Васенин
️️️️
И. Белоус
ГОЛ! 1:0!
Д. Зуев
74'
61'
Замена
Б. Шавлохов
️️️️
П. Марушко
Замена
П. Осипов
️️️️
М. Проничев
60'
49'
Замена
А. Агеев
️️️️
Д. Бакай
Замена
П. Долгов
️️️️
Д. Ходжаниязов
46'
Замена
Д. Ходаковский
️️️️
Р. Шейдаев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
43
Павел Назимов
ЦФ
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
90
Инал Черчесов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
49
Дмитрий Бакай
АП
53
Павел Марушко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
40
Павел Барбашов
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
60
Евгений Серенков
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Краснодар (мол)
23
Станислав Антипин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
65
Борис Шавлохов
ЦП
24
Алексей Орлов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
14
Денис Васенин
ЦФ
4-2-4
78
Васютин
5
Ходжаниязов
56
Яковлев
63
Майков
72
Жалобков
77
Зуев
13
Кубышкин
43
Назимов
7
Шейдаев
19
Гасилин
34
Проничев
4-2-1-3
78
Кавлинов
2
Новак
15
Кузьмичёв
5
Стежко
81
Нестеренко
90
Черчесов
10
Жигулев
49
Бакай
27
Комличенко
24
Белоус
53
Марушко
77
Зуев
53
Иваниди
53
Иваниди
77
Зуев
34
Проничев
73
Осипов
73
Осипов
34
Проничев
13
Кубышкин
60
Серенков
60
Серенков
13
Кубышкин
7
Шейдаев
97
Ходаковский
97
Ходаковский
7
Шейдаев
43
Назимов
7
Поникаров
7
Поникаров
43
Назимов
19
Гасилин
66
Романов
66
Романов
19
Гасилин
5
Ходжаниязов
91
Долгов
91
Долгов
5
Ходжаниязов
53
Марушко
65
Шавлохов
65
Шавлохов
53
Марушко
15
Кузьмичёв
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
15
Кузьмичёв
81
Нестеренко
72
Бочкарёв
72
Бочкарёв
81
Нестеренко
24
Белоус
14
Васенин
14
Васенин
24
Белоус
49
Бакай
76
Агеев
76
Агеев
49
Бакай
Остались в запасе
Зенит (мол)
Краснодар (мол)
64
Никита Новопашин
ЦЗ
40
Павел Барбашов
ЦП
45
Артем Водянников
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
Главный тренер
Александр Селенков
24
Алексей Орлов
ЦП
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Остались в запасе
64
Никита Новопашин
ЦЗ
40
Павел Барбашов
ЦП
45
Артем Водянников
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
Остались в запасе
24
Алексей Орлов
ЦП
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Зенит (мол) - Краснодар (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Тарас Шевченко
(Калининград)
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Зенит (мол)
Краснодар (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+