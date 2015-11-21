Дмитрий Хлебас - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Хлебас
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Хлебас
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|15
|4
|1
|1
|0
|Ворскла
|7
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|46'
|30.04.2016
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:0
|Карпаты (Львов)
|67'
|17.04.2016
|1' -78'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|09.04.2016
|1' -77'
|Олимпик (Донецк)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|02.04.2016
|1' -74'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Сталь (Каменское)
|19.03.2016
|1' -81'
|Металлист (Харьков)
|0:3
|Ворскла (Полтава)
|17'
|06.03.2016
|1' -88'
|Шахтер (Донецк)
|3:1
|Ворскла (Полтава)
|05.12.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Александрия (Александрия)
|41'
|29.11.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:6
|Шахтер (Донецк)
|16'
|21.11.2015
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|08.11.2015
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|01.11.2015
|1' -58'
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|18.10.2015
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|86'
|04.10.2015
|1' -69'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Карпаты (Львов)
|20.09.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|12.09.2015
|1' -87'
|Олимпик (Донецк)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|29.08.2015
|1' -84'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Сталь (Каменское)
|16.08.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|39'
|08.08.2015
|1' -63'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Металлург (Запорожье)
|01.08.2015
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|25.07.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|73' 61'
|19.07.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Днепр (Днепр)