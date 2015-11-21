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    Дмитрий Хлебас - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Викторович
    Фамилия Хлебас
    Команда Ворскла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 мая 1994 (28 лет)
    Рост 178
    Вес 74
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 15 4 1 1 0
    Ворскла 7 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 1' -90' Заря (Луганск) 1:2 Ворскла (Полтава)
    46'
    30.04.2016 1' -90' Ворскла (Полтава) 3:0 Карпаты (Львов)
    67'
    17.04.2016 1' -78' Ворскла (Полтава) 2:0 Черноморец (Одесса)
    09.04.2016 1' -77' Олимпик (Донецк) 1:1 Ворскла (Полтава)
    02.04.2016 1' -74' Ворскла (Полтава) 0:0 Сталь (Каменское)
    19.03.2016 1' -81' Металлист (Харьков) 0:3 Ворскла (Полтава)
    17'
    06.03.2016 1' -88' Шахтер (Донецк) 3:1 Ворскла (Полтава)
    05.12.2015 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:2 Александрия (Александрия)
    41'
    29.11.2015 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:6 Шахтер (Донецк)
    16'
    21.11.2015 1' -90' Ворскла (Полтава) 2:1 Говерла (Ужгород)
    08.11.2015 1' -90' Днепр (Днепр) 2:0 Говерла (Ужгород)
    01.11.2015 1' -58' Волынь (Луцк) 0:0 Говерла (Ужгород)
    18.10.2015 1' -90' Заря (Луганск) 2:1 Говерла (Ужгород)
    86'
    04.10.2015 1' -69' Говерла (Ужгород) 0:2 Карпаты (Львов)
    20.09.2015 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Черноморец (Одесса)
    12.09.2015 1' -87' Олимпик (Донецк) 0:1 Говерла (Ужгород)
    29.08.2015 1' -84' Говерла (Ужгород) 0:0 Сталь (Каменское)
    16.08.2015 1' -90' Металлист (Харьков) 2:2 Говерла (Ужгород)
    39'
    08.08.2015 1' -63' Говерла (Ужгород) 1:1 Металлург (Запорожье)
    01.08.2015 1' -90' Шахтер (Донецк) 2:0 Говерла (Ужгород)
    25.07.2015 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Ворскла (Полтава)
    73' 61'
    19.07.2015 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Днепр (Днепр)
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