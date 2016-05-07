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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Ворскла
Заря - Ворскла: обзор матча 07 мая 2016
Заря
07.05.2016, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Ворскла
12'
Ф. Будковский
46'
Д. Хлебас
85'
А. Шиндер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Ворскла
90'
Замена
А. Довгий
️️️️
А. Шиндер
87'
Вторая желтая
В. Сапай
85'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Шиндер
81'
Желтая карточка
А. Ткачук
77'
Желтая карточка
В. Чеснаков
Желтая карточка
Н. Каменюка
77'
75'
Желтая карточка
А. Скляр
74'
Замена
П. Ребенок
️️️️
М. Бартулович
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
А. Гордиенко
72'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
И. Петряк
58'
58'
Желтая карточка
Ю. Коломоец
Замена
В. Танковский
️️️️
И. Чайковский
54'
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хлебас
41'
Желтая карточка
А. Дитятьев
30'
Желтая карточка
А. Шиндер
28'
Желтая карточка
В. Сапай
20'
Замена
В. Чеснаков
️️️️
А. Даллку
ГОЛ! 1:0!
Ф. Будковский
Пас отдал
И. Чайковский
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Заря
16
Алексей Шевченко
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
39
Богдан Мельник
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Шевченко
39
Опанасенко
13
Форстер
45
Гордиенко
3
Сиваков
4
Чайковский
20
Караваев
6
Каменюка
7
Петряк
5
Тотовицкий
28
Будковский
4-1-1-4
1
Непогодов
23
Сапай
4
Даллку
30
Симинин
54
Дитятьев
19
Ткачук
6
Скляр
7
Шиндер
26
Коломоец
21
Бартулович
77
Хлебас
4
Чайковский
6
Танковский
6
Танковский
4
Чайковский
7
Петряк
22
Любенович
22
Любенович
7
Петряк
45
Гордиенко
24
Гречишкин
24
Гречишкин
45
Гордиенко
4
Даллку
17
Чеснаков
17
Чеснаков
4
Даллку
7
Шиндер
6
Довгий
6
Довгий
7
Шиндер
21
Бартулович
82
Ребенок
82
Ребенок
21
Бартулович
Остались в запасе
Заря
Ворскла
16
Алексей Шевченко
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
99
Николай Квасный
ЛЗ
39
Богдан Мельник
ЦП
31
Станислав Богуш
ВР
39
Александр Ковпак
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Остались в запасе
99
Николай Квасный
ЛЗ
39
Богдан Мельник
ЦП
31
Станислав Богуш
ВР
39
Александр Ковпак
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Заря - Ворскла
1
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Пасхал
(Херсон)
Стадион:
Авангард
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