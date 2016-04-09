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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Ворскла
Олимпик - Ворскла: обзор матча 09 апреля 2016
Олимпик
09.04.2016, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
32'
И. Матяж (П)
35'
А. Громов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Ворскла
Замена
С. Конде
️️️️
В. Огиря
85'
79'
Желтая карточка
М. Бартулович
77'
Замена
Ю. Коломоец
️️️️
Д. Хлебас
70'
Замена
П. Ребенок
️️️️
А. Громов
54'
Замена
М. Бартулович
️️️️
А. Ковпак
Замена
А. Волков
️️️️
М. Драченко
46'
Замена
В. Доронин
️️️️
Д. Немчанинов
46'
45'
Желтая карточка
И. Пердута
43'
Желтая карточка
А. Даллку
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Громов
Пас отдал
А. Шиндер
32'
Желтая карточка
С. Симинин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Матяж
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Владимир Доронин
ЦП
89
Александр Волков
ЦФ
6
Денис Галенков
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
3-2-4-1
1
Махарадзе
4
Гришко
90
Петров
13
Огиря
24
Федорив
23
Немчанинов
7
Драченко
99
Гошкодеря
20
Матяж
14
Поступаленко
7
Шестаков
3-1-2-4
31
Богуш
30
Симинин
4
Даллку
17
Чеснаков
19
Ткачук
44
Пердута
6
Скляр
7
Шиндер
28
Громов
39
Ковпак
77
Хлебас
7
Драченко
89
Волков
89
Волков
7
Драченко
13
Огиря
6
Конде
6
Конде
13
Огиря
23
Немчанинов
8
Доронин
8
Доронин
23
Немчанинов
28
Громов
82
Ребенок
82
Ребенок
28
Громов
39
Ковпак
21
Бартулович
21
Бартулович
39
Ковпак
77
Хлебас
26
Коломоец
26
Коломоец
77
Хлебас
Остались в запасе
Олимпик
Ворскла
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
6
Денис Галенков
ЦФ
16
Сергей Литовченко
ВР
7
Руслан Степанюк
ОП
99
Николай Квасный
ЛЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
6
Денис Галенков
ЦФ
16
Сергей Литовченко
ВР
7
Руслан Степанюк
ОП
Остались в запасе
99
Николай Квасный
ЛЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Олимпик - Ворскла
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Олимпик
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