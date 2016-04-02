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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Сталь
Ворскла - Сталь: обзор матча 02 апреля 2016
Ворскла
02.04.2016, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Сталь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Сталь
90'
+3
Замена
В. Кучеров
️️️️
Д. Васин
85'
Замена
Е. Будник
️️️️
Д. Лазич
83'
Желтая карточка
С. Воронин
Замена
А. Ковпак
️️️️
Ю. Коломоец
82'
79'
Замена
Р. Дебелко
️️️️
Э. Малакян
Замена
В. Сапай
️️️️
Д. Хлебас
74'
65'
Желтая карточка
А. Барановский
Желтая карточка
А. Даллку
34'
Желтая карточка
А. Скляр
34'
Желтая карточка
А. Дитятьев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Сталь
79
Юрий Панькив
ВР
17
Аким Латифу
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
6
Максим Каленчук
ЦП
23
Гор Малакян
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Сталь
13
Александр Бандура
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
37
Габриэль
ЦЗ
51
Артур Даниэлян
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Роман Дебелко
ЦФ
3-1-3-3
1
Непогодов
30
Симинин
4
Даллку
54
Дитятьев
19
Ткачук
6
Скляр
82
Ребенок
44
Пердута
77
Хлебас
26
Коломоец
7
Шиндер
4-5-1
79
Панькив
32
Ищенко
7
Воронин
22
Барановский
17
Латифу
7
Малакян
10
Лазич
6
Каленчук
23
Малакян
17
Карасюк
39
Васин
77
Хлебас
23
Сапай
23
Сапай
77
Хлебас
26
Коломоец
39
Ковпак
39
Ковпак
26
Коломоец
39
Васин
29
Кучеров
29
Кучеров
39
Васин
10
Лазич
11
Будник
11
Будник
10
Лазич
7
Малакян
27
Дебелко
27
Дебелко
7
Малакян
Остались в запасе
Ворскла
Сталь
31
Станислав Богуш
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
37
Габриэль
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
51
Артур Даниэлян
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
Остались в запасе
31
Станислав Богуш
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Остались в запасе
37
Габриэль
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
51
Артур Даниэлян
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
Статистика матча Ворскла - Сталь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Ворскла
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