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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Ворскла
Металлист - Ворскла: обзор матча 19 марта 2016
Металлист
19.03.2016, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Ворскла
17'
Д. Хлебас
29'
А. Шиндер (П)
50'
А. Шиндер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Ворскла
81'
Замена
В. Сапай
️️️️
Д. Хлебас
77'
Замена
А. Довгий
️️️️
А. Скляр
Замена
А. Каплиенко
️️️️
И. Бобко
73'
70'
Замена
А. Ковпак
️️️️
Ю. Коломоец
67'
Желтая карточка
Ю. Коломоец
Желтая карточка
А. Касьянов
65'
Замена
М. Третьяков
️️️️
С. Барилко
60'
Желтая карточка
И. Харатин
59'
Замена
С. Даценко
️️️️
И. Зотько
55'
50'
ГОЛ! 0:3!
А. Шиндер
Желтая карточка
С. Барилко
46'
Желтая карточка
И. Бобко
34'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Шиндер
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хлебас
Пас отдал
А. Шиндер
10'
Желтая карточка
А. Скляр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
30
Данил Каневцев
ВР
13
Иван Зотько
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
19
Илья Корнев
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
12
Артем Касьянов
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
82
Павел Ребенок
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Металлист
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
55
Иван Родич
АП
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
39
Александр Ковпак
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Каневцев
13
Зотько
23
Соболь
2
Полянский
22
Зубейко
14
Харатин
19
Корнев
11
Барилко
12
Касьянов
21
Бобко
80
Приёмов
3-1-3-3
1
Непогодов
30
Симинин
54
Дитятьев
17
Чеснаков
19
Ткачук
82
Ребенок
6
Скляр
44
Пердута
77
Хлебас
26
Коломоец
7
Шиндер
21
Бобко
18
Каплиенко
18
Каплиенко
21
Бобко
11
Барилко
75
Третьяков
75
Третьяков
11
Барилко
13
Зотько
94
Даценко
94
Даценко
13
Зотько
77
Хлебас
23
Сапай
23
Сапай
77
Хлебас
6
Скляр
6
Довгий
6
Довгий
6
Скляр
26
Коломоец
39
Ковпак
39
Ковпак
26
Коломоец
Остались в запасе
Металлист
Ворскла
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
6
Андрей Ралюченко
ЦП
31
Александр Ильющенков
ВР
55
Иван Родич
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
99
Николай Квасный
ЛЗ
21
Александр Ткаченко
ВР
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
6
Андрей Ралюченко
ЦП
31
Александр Ильющенков
ВР
55
Иван Родич
АП
Остались в запасе
8
Владимир Одарюк
ПВ
99
Николай Квасный
ЛЗ
21
Александр Ткаченко
ВР
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Металлист - Ворскла
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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