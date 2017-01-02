Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Англия. Чемпионшип, 2 тур