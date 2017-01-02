Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крэйг Дэвис - статистика

Завершил карьеру
9 января 1986 (40)
#21 | Нападающий
188 см
Уэльс
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
14
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
02.01.2017
Хаддерсфилд Таун
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Дерби Каунти
0 : 0
31.12.2016
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
3 : 2
26.12.2016
Уиган Атлетик
1' - 56'
31'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Уиган Атлетик
2 : 3
17.12.2016
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
14.12.2016
Ньюкасл
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Астон Вилла
1 : 0
10.12.2016
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
28.11.2016
Уиган Атлетик
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Барнсли
0 : 0
19.11.2016
Уиган Атлетик
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Уиган Атлетик
0 : 3
05.11.2016
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
0 : 1
29.10.2016
Уиган Атлетик
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
22.10.2016
Брайтон
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2016
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
15.10.2016
Бертон Альбион
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Брентфорд
0 : 0
01.10.2016
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
27.09.2016
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
1 : 0
23.09.2016
Уиган Атлетик
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
17.09.2016
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Норвич Сити
2 : 1
13.09.2016
Уиган Атлетик
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
10.09.2016
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
27.08.2016
Куинз Парк Рейнджерс
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ноттингем Форест
4 : 3
20.08.2016
Уиган Атлетик
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
16.08.2016
Бирмингем Сити
84' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Уиган Атлетик
3 : 0
13.08.2016
Блэкберн
82' - 90'
Главные новости
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
2
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
1
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
1
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
10
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
4
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
3
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
ФотоЛегионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+