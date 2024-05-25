Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Салих Дурсун - статистика

Завершил карьеру
12 июля 1991 (35)
#54 | Защитник
188 см
Турция
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карагюмрюк
21
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Карагюмрюк
3 : 1
25.05.2024
Самсунспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Газиантеп
3 : 1
18.05.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Карагюмрюк
2 : 3
12.05.2024
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
2 : 2
04.05.2024
Карагюмрюк
74' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
4 : 1
29.04.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Истанбулспор
1 : 2
20.04.2024
Карагюмрюк
60' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 2
14.04.2024
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Сивасспор
1 : 0
03.04.2024
Карагюмрюк
1' - 68'
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 1
15.03.2024
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Адана Демирспор
1 : 0
04.03.2024
Карагюмрюк
1' - 90'
25'
Турция. Суперлига, 27 тур
Карагюмрюк
1 : 1
25.02.2024
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
1 : 1
16.02.2024
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
2 : 0
10.02.2024
Пендикспор
1' - 57'
Турция. Суперлига, 24 тур
Хатайспор
3 : 1
02.02.2024
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Карагюмрюк
4 : 0
28.01.2024
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Анкарагюджю
2 : 0
24.01.2024
Карагюмрюк
1' - 90'
80'
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
1 : 1
20.01.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
88'
Турция. Суперлига, 20 тур
Бешикташ
3 : 0
13.01.2024
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Карагюмрюк
4 : 1
10.01.2024
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Самсунспор
1 : 0
06.01.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Карагюмрюк
0 : 3
23.12.2023
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Галатасарай
1 : 0
20.12.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Антальяспор
2 : 1
09.12.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
3 : 0
01.12.2023
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Карагюмрюк
3 : 0
11.11.2023
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Коньяспор
1 : 1
05.11.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
0 : 0
29.10.2023
Трабзонспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Аланьяспор
2 : 1
06.10.2023
Карагюмрюк
88' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Карагюмрюк
2 : 3
01.10.2023
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
1 : 0
01.09.2023
Карагюмрюк
46' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Карагюмрюк
1 : 1
27.08.2023
Анкарагюджю
65' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 2
20.08.2023
Карагюмрюк
61' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Карагюмрюк
0 : 1
14.08.2023
Бешикташ
1' - 90'
90'
Главные новости
Умяров высказался о претензиях к Глушенкову после матча сборной России
19:34
2
Солари ответил на провокационные слова Дивеева про «Спартак»
19:27
3
Капитан «Спартака» рассказал о непростом периоде у Максименко
19:14
6
Карседо высказался о втором удалении Максименко за месяц
19:10
4
Реакция Максименко на вопрос журналиста про его удаление с «Акроном»
19:00
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном»
18:46
3
В «Спартаке» шокированы красной карточке Максименко: «Катастрофа, провальное решение арбитра»
18:30
18
ФотоФедотов оценил удаление Максименко с «Акроном»
18:19
10
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Акрон» (2:1), Максименко вновь получил красную
18:12
79
ВидеоАкинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+