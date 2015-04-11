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Хайме Хименес
Статистика
Хайме Хименес - статистика
Завершил карьеру
10 декабря 1980 (45), Вальдепеньяс
#25 | Вратарь
188 см | 78 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
5
-7
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 31 тур
Реал
3 : 0
11.04.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
1 : 0
07.04.2015
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эйбар
1 : 2
03.04.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
0 : 0
21.03.2015
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
0 : 2
14.03.2015
Барселона
1' - 120'
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2 : 1
06.03.2015
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эйбар
0 : 1
01.03.2015
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
0 : 1
16.02.2015
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2 : 0
06.02.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
0 : 1
29.11.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эйбар
0 : 4
22.11.2014
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Малага
2 : 1
08.11.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
2 : 3
03.11.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эйбар
1 : 1
25.10.2014
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
3 : 0
18.10.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эйбар
3 : 3
04.10.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
0 : 0
27.09.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эйбар
1 : 1
24.09.2014
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
0 : 2
19.09.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
0 : 1
15.09.2014
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
2 : 1
30.08.2014
Эйбар
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