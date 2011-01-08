Луис Фабиано - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Фабиано
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 ноября 1980 (42 года)
|Рост
|183
|Вес
|81
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Фабиано
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 ноября 1980 (42 года)
|Рост
|183
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|21
|10
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2011
|1' -71'
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Севилья (Севилья)
|70'
|01.03.2011
|1' -67'
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Спортинг (Хихон)
|28'
|26.02.2011
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:2
|Севилья (Севилья)
|20.02.2011
|1' -68'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Эркулес (Аликанте)
|12.02.2011
|43' -90'
|Расинг (Сантандер)
|3:2
|Севилья (Севилья)
|83'
|06.02.2011
|1' -76'
|Севилья (Севилья)
|0:0
|Малага (Малага)
|29.01.2011
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|3:3
|Севилья (Севилья)
|22.01.2011
|1' -81'
|Севилья (Севилья)
|4:1
|Леванте (Валенсия)
|28' 43' 68'
|15.01.2011
|1' -72'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Эспаньол (Барселона)
|08.01.2011
|1' -81'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|63' 25'
|02.01.2011
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|19.12.2010
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|21.11.2010
|46' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|88'
|14.11.2010
|1' -75'
|Сарагоса (Сарагоса)
|1:2
|Севилья (Севилья)
|29' 69'
|08.11.2010
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Валенсия (Валенсия)
|30.10.2010
|1' -46'
|Барселона (Барселона)
|5:0
|Севилья (Севилья)
|24.10.2010
|1' -74'
|Севилья (Севилья)
|4:3
|Атлетик (Бильбао)
|35' 62' 28'
|17.10.2010
|1' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:0
|Севилья (Севилья)
|03.10.2010
|79' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:1
|Атлетико (Мадрид)
|26.09.2010
|1' -90'
|Эркулес (Аликанте)
|2:0
|Севилья (Севилья)
|23.09.2010
|76' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|12.09.2010
|77' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|28.08.2010
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:4
|Севилья (Севилья)