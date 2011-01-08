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    Луис Фабиано - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Луис
    Фамилия Фабиано
    Команда Сан-Паулу
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 ноября 1980 (42 года)
    Рост 183
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 21 10 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2011 1' -71' Атлетик (Бильбао) 2:0 Севилья (Севилья)
    70'
    01.03.2011 1' -67' Севилья (Севилья) 3:0 Спортинг (Хихон)
    28'
    26.02.2011 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:2 Севилья (Севилья)
    20.02.2011 1' -68' Севилья (Севилья) 1:0 Эркулес (Аликанте)
    12.02.2011 43' -90' Расинг (Сантандер) 3:2 Севилья (Севилья)
    83'
    06.02.2011 1' -76' Севилья (Севилья) 0:0 Малага (Малага)
    29.01.2011 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 3:3 Севилья (Севилья)
    22.01.2011 1' -81' Севилья (Севилья) 4:1 Леванте (Валенсия)
    28' 43' 68'
    15.01.2011 1' -72' Севилья (Севилья) 1:2 Эспаньол (Барселона)
    08.01.2011 1' -81' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:3 Севилья (Севилья)
    63' 25'
    02.01.2011 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    19.12.2010 1' -90' Реал (Мадрид) 1:0 Севилья (Севилья)
    21.11.2010 46' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    88'
    14.11.2010 1' -75' Сарагоса (Сарагоса) 1:2 Севилья (Севилья)
    29' 69'
    08.11.2010 1' -90' Севилья (Севилья) 2:0 Валенсия (Валенсия)
    30.10.2010 1' -46' Барселона (Барселона) 5:0 Севилья (Севилья)
    24.10.2010 1' -74' Севилья (Севилья) 4:3 Атлетик (Бильбао)
    35' 62' 28'
    17.10.2010 1' -90' Спортинг (Хихон) 2:0 Севилья (Севилья)
    03.10.2010 79' -90' Севилья (Севилья) 3:1 Атлетико (Мадрид)
    26.09.2010 1' -90' Эркулес (Аликанте) 2:0 Севилья (Севилья)
    23.09.2010 76' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Расинг (Сантандер)
    12.09.2010 77' -90' Севилья (Севилья) 0:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    28.08.2010 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:4 Севилья (Севилья)
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