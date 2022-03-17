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Алуизио Мораес
Новости
Алуизио Мораес - новости
Завершил карьеру
4 апреля 1987 (39)
#18 | Нападающий
178 см | 75 кг
Бразилия | Украина
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Новости
Трансферы
Мораес перешел из «Шахтера» в «Коринтианс»
2022.03.17 09:28
Фото
«Шахтер» прифотошопил Мораеса на командное фото
2020.11.10 23:53
1
Мораес, Патрисиу, Регилон и Винд – претенденты на звание игрока недели в ЛЕ
2020.08.07 13:34
1
УЕФА одобрил выступление Мораеса за сборную Украины
2019.05.03 11:56
18
Мораес: «В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины»
2019.03.28 11:00
3
УЕФА открыл дисциплинарное дело против Украины из-за натурализации Мораеса
2019.03.27 23:11
15
Федерация футбола Португалии вслед за Люксембургом подала жалобу в УЕФА на сборную Украины
2019.03.27 00:16
26
Федерация футбола Люксембурга подаст жалобу в УЕФА на сборную Украины
2019.03.26 21:57
8
ФИФА может присудить сборной Украины поражения в играх с Португалией и Люксембургом из-за Мораеса
2019.03.26 13:52
35
Суркис: «Мораес клялся мне, что уедет только в Китай, а в этот момент у него уже был контракт с «Шахтером»
2019.02.23 07:31
8
УПЛ. «Шахтер» на 90+6 минуте вырвал победу у «Динамо», экс-игрок киевлян забил у дончан
2018.11.03 19:57
3
Форвард «Шахтера» Мораес вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории УПЛ среди легионеров
2018.08.25 09:51
5
Игроки «Динамо» К не пожали руку Мораесу перед матчем за Суперкубок Украины. В июне он сменил бело-синих на «Шахтер»
2018.07.22 06:52
6
Фонсека: «Шахтер» смог подготовить игроков, которые сейчас защищают цвета сборной Бразилии»
2018.07.18 10:52
Фото
Мораес сменил киевское «Динамо» на «Шахтер»
2018.06.18 10:54
10
Форвард киевского «Динамо» Мораес перейдет в «Шахтер»
2018.03.18 21:42
Форвард киевского «Динамо» Мораес готов принять украинское гражданство
2017.11.20 11:15
2
Мораес получил рецидив травмы в матче с «Манчестер Сити»
2016.02.25 06:29
Мораес: «Детально разобрали действия игроков «Манчестер Сити»
2016.02.24 15:03
1
Киевское «Динамо» и «Виктория» Плзень сыграли всего 34 минуты
2015.07.12 06:42
88
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Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
1
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
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Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
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Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
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Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
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Российский футболист отметился голом в Сегунде
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