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    Федерация футбола Люксембурга подаст жалобу в УЕФА на сборную Украины

    Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп подтвердил намерение организации подать жалобу в УЕФА на сборную Украины.

    Как сообщает RTL, в планах федерации опротестовать результат матча второго тура отбора Евро-2020 Люксембург – Украина (1:2) из-за участия в нем форварда Алуизио Мораеса.

    Ранее стало известно, что Украина нарушила правила натурализации бразильского нападающего и теперь национальной сборной грозят технические поражения в матчах с Люксембургом и Португалией (0:0).

    Источник: RTL

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      nikitaturov 11 минут назад


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      Рейтинг: +1139

      x-x-x-x-x 15 минут назад

      ничего не будет. те кто стучит думает что остальные тупые. если фифа допустила игрока значить и играть он имеет право.только с разрешения фифа натурализируеться игрок

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      Рейтинг: +3822

      _Marqella_ 19 минут назад

      Вряд ли засчитают техническое поражение....может оштрафуют...

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      Рейтинг: +216

      Lilipyt 19 минут назад

      Забавно, что только ФФЛ это заметило, Португалии вообще пох на это))) Интересно заработает ли это правило или игре законы не писаны, как это было в матче между Францией и Ирландией, где Анри подыграл себе рукой после чего выдал голевую передачу. Тогда на это забили и не стали разбираться.

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      Рейтинг: +732

      Леха из Твери 1 час назад

      Суть в том, что этот бразилец прожил "вна" Украине 4 года и 8 месяцев. А по регламенту должен ровно 5.

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      Рейтинг: +140

      Tuxuu777 1 час назад

      Португалии повезет, если Украину реально жестко накажут и отнимут у них очки и присудят победы Португалии и Люксембургу соответственно

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      Рейтинг: +2709

      Старикан 1 час назад

      Надо было с Россией посоветоваться как правильно натурализовать иностранцев! Ах, ну да - мы же не дружим...

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