Федерация футбола Люксембурга подаст жалобу в УЕФА на сборную Украины

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп подтвердил намерение организации подать жалобу в УЕФА на сборную Украины.

Как сообщает RTL, в планах федерации опротестовать результат матча второго тура отбора Евро-2020 Люксембург – Украина (1:2) из-за участия в нем форварда Алуизио Мораеса.

Ранее стало известно, что Украина нарушила правила натурализации бразильского нападающего и теперь национальной сборной грозят технические поражения в матчах с Люксембургом и Португалией (0:0).