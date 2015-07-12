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    • Киевское «Динамо» и «Виктория» Плзень сыграли всего 34 минуты

    Киевское «Динамо» и «Виктория» Плзень сыграли всего 34 минуты

    Короткой оказалась товарищеская встреча чемпионов Чехии и Украины плзеньской «Виктории» и киевского «Динамо», проводящих предсезонные сборы в Австрии . На 28-й минуте матча при счете 0:0 арбитр удалил с поля игрока киевской команды Юнеса Бельханда, после чего тренер «Динамо» Сергей Ребров выпустил на замену марокканцу бразильца Жуниора Мораеса.
    Однако рефери проявил принципиальность и настаивал, чтобы динамовцы продолжали играть в меньшинстве. Все старания киевлян, даже с помощью выступившего в роли переводчика Александра Драговича, убедить рефери в неправоте подобного поступка ни к чему не привели, после чего арбитры решили закончить поединок.

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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    12.07.2015 06:42
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    Комментарии (89)
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    DIDI 23
    1436698670
    Они думали, что Европа это уже Украина.
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    ivanbest
    1436699415
    Ахаха) Какой прям принципиальный малый попался!!!) А с другой стороны так и надо, правила писаны для всех, (даже) в первую очередь для хохлов...
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    Петруха_
    1436699779
    для идиотов обьясняю.. В товарняках можно делать замену удаленого игрока, что и делал Ребров.
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    nahan
    1436702269
    Даже товарняки с навалом страстей.
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    New_Look
    1436703830
    почему не упоминается имя этого агента Кремля? Почему он не допустил халяву для цеэвропейцев?
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    лолос
    1436704801
    Ну и играли бы в меньшинстве, тоже полезный опыт, зачем с поля-то уходить?
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    lobsterdam
    1436711173
    просто Ребров, сдавал на тренера по шпаргалке и Правила не учил.
    Ответить
    112910415
    1436724813
    надо чётко проговаривать всё до матча
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    Воин трои
    1436730551
    Правосеков бандеровцы уже на поле выпускают
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    ologreds
    1694997628
    numo435448
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