Киевское «Динамо» и «Виктория» Плзень сыграли всего 34 минуты

Короткой оказалась товарищеская встреча чемпионов Чехии и Украины плзеньской «Виктории» и киевского «Динамо», проводящих предсезонные сборы в Австрии . На 28-й минуте матча при счете 0:0 арбитр удалил с поля игрока киевской команды Юнеса Бельханда, после чего тренер «Динамо» Сергей Ребров выпустил на замену марокканцу бразильца Жуниора Мораеса.

Александра Драговича, убедить рефери в неправоте подобного поступка ни к чему не привели, после чего арбитры решили закончить поединок.



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Однако рефери проявил принципиальность и настаивал, чтобы динамовцы продолжали играть в меньшинстве. Все старания киевлян, даже с помощью выступившего в роли переводчика, убедить рефери в неправоте подобного поступка ни к чему не привели, после чего арбитры решили закончить поединок.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.