Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Украина. Премьер-лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Украина. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Украина. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Украина. Плей-офф 2018/2019 Украина. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Украина. Плей-офф 2017/2018 Украина. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Украина. Премьер-Лига 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Украина. Премьер-Лига 2015/2016 Украина. Премьер-Лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2013 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Украина. Премьер-Лига 2012/2013