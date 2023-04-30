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Алуизио Мораес
Статистика
Алуизио Мораес - статистика
Завершил карьеру
4 апреля 1987 (39)
#18 | Нападающий
178 см | 75 кг
Бразилия | Украина
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Украина. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
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Лига чемпионов 2020/2021
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Лига чемпионов 2016/2017
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Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коринтианс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
2 : 1
30.04.2023
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гойас
3 : 1
24.04.2023
Коринтианс
90' - 90'
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