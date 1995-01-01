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    Федерация футбола Португалии вслед за Люксембургом подала жалобу в УЕФА на сборную Украины

    Федерация футбола Португалии обратилась в УЕФА с жалобой на сборную Украины, сообщает Futebol365.

    По информации источника, федерация просит разобраться, правомерно ли было участие нападающего Алуизио Мораеса в матчах отбора Евро-2020.

    Ранее аналогичную жалобу подала Федерация футбола Люксембурга.

    Украина вероятно нарушила правила натурализации бразильского форварда и теперь национальной сборной грозят технические поражения в матчах с Люксембургом (2:1) и Португалией (0:0).

    Источник: Futebol365

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2116

      AtticusFinch 8 минут назад

      Украина упорно ищет способ не попасть на Евро-2020

      0
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      Рейтинг: +4564

      KLIM777 37 минут назад

      У них 183 дня считается годом, так что можете забирать заявление)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -28

      gorodnt 39 минут назад

      Хохлы))))) вечно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4004

      BRO_football 42 минуты назад

      На самом деле Федерации футбола Португалии так же как и Люксембурга абсолютно плевать на нарушении Украиной правил натурализации. Обе сборные тупо хотят вернуть потерянные очки. Если Украина проиграла все 2 матча, то никто бы и слова не сказал.

      3
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      Рейтинг: +4564

      KLIM777 > BRO_football 36 минут назад

      Ты Америку открыл прям. Понятное дело, что каждые очки важны.

      1
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      Рейтинг: +259

      Томик > BRO_football 14 минут назад

      Как Вы до этого додумались, кэп?

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