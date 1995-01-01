Федерация футбола Португалии вслед за Люксембургом подала жалобу в УЕФА на сборную Украины

Федерация футбола Португалии обратилась в УЕФА с жалобой на сборную Украины, сообщает Futebol365.

По информации источника, федерация просит разобраться, правомерно ли было участие нападающего Алуизио Мораеса в матчах отбора Евро-2020.

Ранее аналогичную жалобу подала Федерация футбола Люксембурга.

Украина вероятно нарушила правила натурализации бразильского форварда и теперь национальной сборной грозят технические поражения в матчах с Люксембургом (2:1) и Португалией (0:0).