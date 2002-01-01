Мораес: «В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины»

Нападающий «Шахтера» Алуизио Мораес заявил, что при его натурализации не было никаких нарушений.

«Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины», – сказал Мораес.

Ранее сообщалось, что Украина нарушила устав ФИФА по натурализации футболистов.

Если это подтвердится, то украинской сборной могут присудить технические поражения в матчах отбора Евро-2020 с Люксембургом и Португалией.

УЕФА занимается расследованием этого вопроса.