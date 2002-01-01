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    Мораес: «В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины»

    Нападающий «Шахтера» Алуизио Мораес заявил, что при его натурализации не было никаких нарушений.

    «Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины», – сказал Мораес.

    Ранее сообщалось, что Украина нарушила устав ФИФА по натурализации футболистов.

    Если это подтвердится, то украинской сборной могут присудить технические поражения в матчах отбора Евро-2020 с Люксембургом и Португалией.

    УЕФА занимается расследованием этого вопроса.

    Источник: «Сегодня»

    Всеукраинская ежедневная общественно-политическая газета

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