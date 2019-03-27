УЕФА открыл дисциплинарное дело против Украины из-за натурализации Мораеса 

Федерации футбола Люксембурга и Португалии подали жалобы на Украину после матчей квалификации Евро-2020. Люксембург и Португалия утверждают, что Украина нарушила правила устава ФИФА при натурализации нападающего Алуизио Мораеса.

УЕФА на своем официальном сайте объявил, что начал расследование по этому вопросу. Контрольно-дисциплинарный комитет вынесет решение на одном из заседаний (дата не уточняется).