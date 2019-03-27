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    УЕФА открыл дисциплинарное дело против Украины из-за натурализации Мораеса 

    Федерации футбола Люксембурга и Португалии подали жалобы на Украину после матчей квалификации Евро-2020. Люксембург и Португалия утверждают, что Украина нарушила правила устава ФИФА при натурализации нападающего Алуизио Мораеса.

    УЕФА на своем официальном сайте объявил, что начал расследование по этому вопросу. Контрольно-дисциплинарный комитет вынесет решение на одном из заседаний (дата не уточняется).

    • Украине могут присудить технические поражения в играх с Люксембургом и Португалией, если факт нарушения подтвердят.
    • Матч с Португалией закончился вничью – 0:0.
    • Игра с Люксембургом завершилась победой Украины (2:1).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    27.03.2019 23:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +270

      VVadic 27 минут назад

      Это Путин перед выборами Петро устроил

      1
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      Рейтинг: +292

      амани 34 минуты назад

      что-то тут не чисто, думаю , Украина тут не причем, Португалия не выигрывает, вот и начались качели!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      xapaycm 46 минут назад

      Играть нужно на поле, а не в суде.
      Если бы они победили, было бы развитие этой истории?
      Нужно больше тренироваться и меньше обращать внимание на судей и соперника.

      1
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      Рейтинг: +164

      Parker8 1 час назад

      Надеюсь что это все закончится тем что сыкливые португезы займут 3ье место в группе

      1
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      Рейтинг: +3830

      _Marqella_ 1 час назад

      Ну всё, кирдык украинцам, - 6 очков....так можно и мимо Евро проехать...

      0
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      Рейтинг: +25

      BatyaYou > _Marqella_ 19 минут назад

      Врядли отнимут очки

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