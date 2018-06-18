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    Мораес сменил киевское «Динамо» на «Шахтер»

    Донецкий «Шахтер» объявил о подписании контракта с нападающим Алуизио Мораесом.

    31-летний футболист в прошлом сезоне выступал в составе киевского «Динамо». В донецкий клуб он перешел на правах свободного агента. Контракт Мораеса с «Шахтером» рассчитан на два года.

    В минувшем сезоне бразильский нападающий сыграл в 18 играх украинской Премьер-лиги, забив в них пять голов и отдав одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    18.06.2018 10:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 19 июня 2018, 08:33

      Мораес хороший игрок,а для УПЛ так вообще топовый,жаль что не попробовал в свое время заиграть в Европе

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 июня 2018, 12:05

      Ребята, не донецкий - а львовский шахтер

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > С-Пб on-line 18 июня 2018, 12:34

      Где бы "Шахтёр" не играл он останется донецким. Сейчас он играет в Харькове, а в Донецке пока по понятным причинам не может.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Рубик Докоян 18 июня 2018, 12:39

      С 2014 года он играет на арене-львов, знаток херов

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > С-Пб on-line 18 июня 2018, 12:41

      Прошедший сезон, сынок, он провёл домашние матчи в Харькове. Надеюсь гуглить учить не надо?

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > 18 июня 2018, 14:10

      Как и ты, шкура

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Рубик Докоян 18 июня 2018, 14:11

      Хорошо что не в ереване

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > С-Пб on-line 18 июня 2018, 14:26

      Спор, сынок, со мной на спортивную тему как говорят в определённых кругах не имеет судебной перспективы. Ты или разоришься или замучаешься бегать за "справкой" в гастроном. Это тебе на будущее.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Рубик Докоян 18 июня 2018, 15:03

      Спасибо "Отец", что оградил меня от мучений.Уроки сделал, хер помыл готов идти на стадик смотреть футбол!

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      Рубик Докоян 18 июня 2018, 11:52

      Потихоньку земляки закупаются. Приобрели 2-х молодых бразильцев, опытного вратаря из "Карпат" Шевченко, вот теперь Мораеса. Из "Бенфики" пришёл опытный шеф-скаутов Жозе Боту. Полагаю ещё будут покупки качественных и мастеровитых футболистов.

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