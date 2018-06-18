Мораес сменил киевское «Динамо» на «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» объявил о подписании контракта с нападающим Алуизио Мораесом.

31-летний футболист в прошлом сезоне выступал в составе киевского «Динамо». В донецкий клуб он перешел на правах свободного агента. Контракт Мораеса с «Шахтером» рассчитан на два года.

В минувшем сезоне бразильский нападающий сыграл в 18 играх украинской Премьер-лиги, забив в них пять голов и отдав одну результативную передачу.