УЕФА одобрил выступление Мораеса за сборную Украины

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Алуизио Мораеса за сборную Украины в матчах отбора Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Ранее УЕФА начал дело против сборной Украины из-за протеста сборных, против которых сыграл Мораес. Их федерации заявили, что нападающий не имел права выступать за сборную Украины, потому что не прожил на новой родине пять лет подряд.

«Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков – настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА», – написал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко в социальных сетях.

Мораес: «В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины»