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    УЕФА одобрил выступление Мораеса за сборную Украины

    Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Алуизио Мораеса за сборную Украины в матчах отбора Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

    Ранее УЕФА начал дело против сборной Украины из-за протеста сборных, против которых сыграл Мораес. Их федерации заявили, что нападающий не имел права выступать за сборную Украины, потому что не прожил на новой родине пять лет подряд.

    «Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков – настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА», – написал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко в социальных сетях.

    Мораес: «В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины»

    Источник: Фейсбук Андрея Павелко

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    Сегодня, 11:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +171

      Parker8 10 минут назад

      Надеюсь после этого прилетит дисквалификация Люксембургу и Португалии.

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