Суркис: «Мораес клялся мне, что уедет только в Китай, а в этот момент у него уже был контракт с «Шахтером»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о расставании с нападающим Алуизио Мораесом. Бразилец сейчас играет за «Шахтер».

«Я встречался с Мораесом. В офисе он клялся, что в жизни никогда, что уедет только в Китай. В это время у него уже был контракт с «Шахтером». Не назову игрока предателем. Он обманщик. Он мог в глаза просто сказать», – считает функционер.