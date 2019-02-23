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    Суркис: «Мораес клялся мне, что уедет только в Китай, а в этот момент у него уже был контракт с «Шахтером»

    Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о расставании с нападающим Алуизио Мораесом. Бразилец сейчас играет за «Шахтер».

    «Я встречался с Мораесом. В офисе он клялся, что в жизни никогда, что уедет только в Китай. В это время у него уже был контракт с «Шахтером». Не назову игрока предателем. Он обманщик. Он мог в глаза просто сказать», – считает функционер.

    • Мораес играл в Киеве с 2015 по 2018 год (54 матча в УПЛ, 22 гола).
    • В текущем сезоне чемпионата Украины бразилец провел 17 матчей, забил 14 голов.
    • Главное достижение в карьере – победа в УПЛ с «Динамо» в сезоне-2015/16.

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    23.02.2019 07:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 23 февраля 2019, 20:52

      Хохла на ипать как дома побывать!!!!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 12:32

      С Китаем у него не получилось. Язык уж больно сложный.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 23 февраля 2019, 11:53

      Надо дать ему украинский паспорт, полностью подходит под менталитет Украины.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2019, 11:32

      Где Мораес прошел, хохлу делать нечего.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 февраля 2019, 11:22

      Мораес наверное корнями еврей раз самого хо...ла обманул

      0
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 23 февраля 2019, 10:19

      так и надо

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 февраля 2019, 10:17

      Мораес принял украинство.. предать ближнего,за гроши, это так по-украински.. Суркис должен быть доволен. сухес!

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 10:02

      С кем поведёшься от того и наберёшься...

      2
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