Суркис: «Мораес клялся мне, что уедет только в Китай, а в этот момент у него уже был контракт с «Шахтером»

Хохла на ипать как дома побывать!!!!
Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о расставании с нападающим Алуизио Мораесом. Бразилец сейчас играет за «Шахтер».
«Я встречался с Мораесом. В офисе он клялся, что в жизни никогда, что уедет только в Китай. В это время у него уже был контракт с «Шахтером». Не назову игрока предателем. Он обманщик. Он мог в глаза просто сказать», – считает функционер.
- Мораес играл в Киеве с 2015 по 2018 год (54 матча в УПЛ, 22 гола).
- В текущем сезоне чемпионата Украины бразилец провел 17 матчей, забил 14 голов.
- Главное достижение в карьере – победа в УПЛ с «Динамо» в сезоне-2015/16.