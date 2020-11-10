«Шахтер» прифотошопил Мораеса на командное фото

«Шахтер» опубликовал в инстаграме командное фото на сезон-2020/21.

Бразильский нападающий Мораес не посещал фотосессию из-за коронавируса у одного из родственников, но попал на итоговую фотографию.

Его прифотошопили сотрудники пресс-службы клуба.