«Шахтер» прифотошопил Мораеса на командное фото

«Шахтер» опубликовал в инстаграме командное фото на сезон-2020/21.
Бразильский нападающий Мораес не посещал фотосессию из-за коронавируса у одного из родственников, но попал на итоговую фотографию.
Его прифотошопили сотрудники пресс-службы клуба.
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«Шахтер» опубликовал в инстаграме командное фото на сезон-2020/21.
Бразильский нападающий Мораес не посещал фотосессию из-за коронавируса у одного из родственников, но попал на итоговую фотографию.
Его прифотошопили сотрудники пресс-службы клуба.