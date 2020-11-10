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    «Шахтер» прифотошопил Мораеса на командное фото

    «Шахтер» опубликовал в инстаграме командное фото на сезон-2020/21.

    Бразильский нападающий Мораес не посещал фотосессию из-за коронавируса у одного из родственников, но попал на итоговую фотографию.

    Его прифотошопили сотрудники пресс-службы клуба.

    text 10 Ноя 2020 в 10:12 PST

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Шахтера»

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    10.11.2020 23:53
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