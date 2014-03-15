Юрий Литке - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Литке
|Команда
|Сызрань-2003
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Литке
|Команда
|Сызрань-2003
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|26
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2014
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|09.05.2014
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|03.05.2014
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|26.04.2014
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:2
|Рубин (мол) (Казань)
|19.04.2014
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.04.2014
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|05.04.2014
|46' -84'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|29.03.2014
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|22.03.2014
|46' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|15.03.2014
|84' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|08.03.2014
|55' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Рубин (мол) (Казань)
|06.12.2013
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|01.12.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|6:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|22.11.2013
|1' -69'
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|09.11.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|02.11.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Рубин (мол) (Казань)
|26.10.2013
|1' -79'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.10.2013
|1' -80'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|28.09.2013
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|25.09.2013
|64' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|21.09.2013
|79' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|14.09.2013
|1' -69'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|31.08.2013
|61' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|27.07.2013
|74' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|20.07.2013
|1' -58'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|13.07.2013
|57' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)