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    Юрий Литке - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Юрий
    Отчество Эдуардович
    Фамилия Литке
    Команда Сызрань-2003
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин (мол) 26 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2014 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    09.05.2014 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    03.05.2014 46' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    26.04.2014 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 0:2 Рубин (мол) (Казань)
    19.04.2014 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    12.04.2014 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:1 Академия Кубань (Краснодар)
    05.04.2014 46' -84' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    29.03.2014 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    22.03.2014 46' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:1 Рубин (мол) (Казань)
    15.03.2014 84' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0
    08.03.2014 55' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Рубин (мол) (Казань)
    06.12.2013 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    01.12.2013 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 6:1 Амкар (мол) (Пермь)
    22.11.2013 1' -69' Томь (мол) (Томск) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    09.11.2013 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    02.11.2013 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 Рубин (мол) (Казань)
    26.10.2013 1' -79' Рубин (мол) (Казань) 0:5 Локомотив (мол) (Москва)
    05.10.2013 1' -80' Рубин (мол) (Казань) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    28.09.2013 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    25.09.2013 64' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Динамо (мол) (Москва)
    21.09.2013 79' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:0 Томь (мол) (Томск)
    14.09.2013 1' -69' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    31.08.2013 61' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    27.07.2013 74' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    20.07.2013 1' -58' Рубин (мол) (Казань) 2:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    13.07.2013 57' -90' Академия Кубань (Краснодар) 0:1 Рубин (мол) (Казань)
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