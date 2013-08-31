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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Рубин (мол)
Урал (мол) - Рубин (мол): обзор матча 31 августа 2013
Урал (мол)
31.08.2013, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
1 : 1
Завершен
Рубин (мол)
90+7'
М. Сергеев
1'
А. Хабибуллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Рубин (мол)
ГОЛ! 1:1!
М. Сергеев
90'
+7
81'
Замена
А. Казанский
️️️️
А. Савельев
75'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
Н. Качарава
Замена
М. Сергеев
️️️️
Н. Иванов
73'
69'
Замена
Н. Злобин
️️️️
М. Бабичев
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
М. Филиппов
64'
61'
Замена
Ю. Литке
️️️️
Д. Калаев
Замена
Э. Гулиев
️️️️
А. Соболев
60'
Желтая карточка
П. Паршин
59'
58'
Желтая карточка
М. Бабичев
46'
Замена
А. Сикоев
️️️️
И. Рогачевский
Замена
А. Кашкаров
️️️️
Ю. Кириллов
46'
Замена
М. Семакин
️️️️
К. Берхамов
46'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Дорожинский
46'
25'
Желтая карточка
А. Джалилов
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Хабибуллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
59
Павел Паршин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
10
Никита Иванов
ЦП
19
Ильмир Шамов
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
32
Анатолий Савельев
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Урал (мол)
44
Иван Клюев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
94
Александр Кашкаров
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
11
Максим Сергеев
ЦФ
Рубин (мол)
77
Ярослав Малолетков
ВР
15
Юрий Литке
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
21
Антон Казанский
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
3-5-1-1
99
Арапов
32
Дорожинский
59
Паршин
93
Герасимов
42
Филиппов
4
Сабирзянов
7
Берхамов
42
Кириллов
19
Шамов
10
Иванов
0
Соболев
4-3-1-2
31
Березин
30
Хабибуллин
42
Бойко
6
Бабичев
3
Набиуллин
57
Лобанов
32
Савельев
30
Рогачевский
10
Джалилов
15
Качарава
49
Калаев
0
Соболев
71
Гулиев
71
Гулиев
0
Соболев
42
Кириллов
94
Кашкаров
94
Кашкаров
42
Кириллов
42
Филиппов
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
42
Филиппов
10
Иванов
11
Сергеев
11
Сергеев
10
Иванов
32
Дорожинский
70
Сафрониди
70
Сафрониди
32
Дорожинский
7
Берхамов
14
Семакин
14
Семакин
7
Берхамов
32
Савельев
21
Казанский
21
Казанский
32
Савельев
49
Калаев
15
Литке
15
Литке
49
Калаев
6
Бабичев
44
Злобин
44
Злобин
6
Бабичев
15
Качарава
19
Мичуренков
19
Мичуренков
15
Качарава
30
Рогачевский
70
Сикоев
70
Сикоев
30
Рогачевский
Остались в запасе
Урал (мол)
Рубин (мол)
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
44
Иван Клюев
ВР
8
Анатолий Герк
ЦП
Главный тренер
Олег Пичугин
77
Ярослав Малолетков
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
44
Иван Клюев
ВР
8
Анатолий Герк
ЦП
Остались в запасе
77
Ярослав Малолетков
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Урал (мол) - Рубин (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Сединкин
(Омск)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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