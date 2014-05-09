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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Рубин (мол)
Кр. Советов (мол) - Рубин (мол): обзор матча 09 мая 2014
Кр. Советов (мол)
09.05.2014, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
1 : 0
Завершен
Рубин (мол)
31'
С. Божин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
В. Почивалин
90'
Замена
С. Сипатов
️️️️
М. Палиенко
90'
79'
Замена
Г. Арутюнян
️️️️
Н. Бабаджанов
Желтая карточка
С. Божин
76'
Замена
А. Клягин
️️️️
В. Пестрячев
73'
Замена
О. Роганов
️️️️
С. Григорян
73'
67'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
В. Шпитальный
57'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
А. Миронов
Желтая карточка
Р. Воробьев
55'
53'
Желтая карточка
М. Петролай
46'
Замена
Н. Михайлов
️️️️
А. Кузнецов
Замена
В. Почивалин
️️️️
В. Кузьмичев
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Божин
31'
21'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
2
Сероб Григорян
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
96
Егор Давыдов
ЦФ
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
84
Андрей Миронов
ЦП
26
Алексей Пащенко
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Кр. Советов (мол)
36
Илья Кечаев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Павел Васильев
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
33
Александр Клягин
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
82
Никита Михайлов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
30
Игорь Рогачевский
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Федоров
88
Обивалин
47
Божин
25
Концедалов
2
Григорян
21
Бочаров
84
Воробьев
28
Кузьмичев
99
Палиенко
96
Давыдов
41
Пестрячев
3-1-2-1-3
70
Щетинин
83
Кузнецов
15
Литке
66
Жестоков
2
Петролай
84
Миронов
26
Пащенко
95
Бабаджанов
23
Мухаметшин
70
Сикоев
9
Шпитальный
41
Пестрячев
33
Клягин
33
Клягин
41
Пестрячев
2
Григорян
43
Роганов
43
Роганов
2
Григорян
99
Палиенко
17
Сипатов
17
Сипатов
99
Палиенко
28
Кузьмичев
13
Почивалин
13
Почивалин
28
Кузьмичев
84
Миронов
30
Рогачевский
30
Рогачевский
84
Миронов
95
Бабаджанов
56
Арутюнян
56
Арутюнян
95
Бабаджанов
83
Кузнецов
82
Михайлов
82
Михайлов
83
Кузнецов
9
Шпитальный
28
Сорокин
28
Сорокин
9
Шпитальный
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Рубин (мол)
3
Павел Васильев
ЦЗ
97
Даниил Мелихов
ЦП
36
Илья Кечаев
ВР
87
Иван Максимов
ЛП
1
Тимур Акмурзин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
3
Павел Васильев
ЦЗ
97
Даниил Мелихов
ЦП
36
Илья Кечаев
ВР
87
Иван Максимов
ЛП
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Рубин (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ян Марушко
(Самара)
Стадион:
Металлург
Новости команд
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Кр. Советов (мол)
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