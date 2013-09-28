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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Рубин (мол)
Краснодар (мол) - Рубин (мол): обзор матча 28 сентября 2013
Краснодар (мол)
28.09.2013, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
0 : 0
Завершен
Рубин (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
Е. Нестеренко
90'
+1
Желтая карточка
И. Жигулев
90'
85'
Желтая карточка
В. Шпитальный
73'
Замена
Н. Злобин
️️️️
А. Сикоев
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Агеев
73'
72'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Г. Сергеев
62'
Замена
Н. Лобанов
️️️️
Д. Калаев
49'
Желтая карточка
Д. Калаев
Замена
И. Борисов
️️️️
А. Петрученко
46'
Замена
Н. Огурцов
️️️️
С. Петров
46'
Замена
Д. Кузьмичёв
️️️️
Р. Нахушев
46'
Замена
М. Старков
️️️️
Н. Марков
46'
Замена
В. Ермаков
️️️️
А. Синицын
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
76
Александр Агеев
АП
95
Александр Петрученко
ЦФ
Главный тренер
Артур Оленин
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
21
Антон Казанский
ЦП
32
Анатолий Савельев
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
38
Герман Сергеев
ЦФ
41
Селим Нурмурадов
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
43
Руслан Шляхов
ЦП
78
Стефан Балабанов
ЦП
96
Илья Борисов
ЦП
82
Николай Огурцов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
44
Николай Злобин
ПЗ
8
Роман Стёпин
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
3-3-1-1-1
88
Синицын
13
Марков
46
Гамалян
81
Нестеренко
55
Нахушев
64
Ланин
98
Петров
10
Жигулев
76
Агеев
95
Петрученко
3-2-5
31
Березин
6
Бабичев
15
Литке
3
Набиуллин
21
Казанский
32
Савельев
19
Мичуренков
70
Сикоев
41
Нурмурадов
38
Сергеев
49
Калаев
13
Марков
77
Старков
77
Старков
13
Марков
95
Петрученко
96
Борисов
96
Борисов
95
Петрученко
98
Петров
82
Огурцов
82
Огурцов
98
Петров
55
Нахушев
15
Кузьмичёв
15
Кузьмичёв
55
Нахушев
88
Синицын
45
Ермаков
45
Ермаков
88
Синицын
76
Агеев
27
Комличенко
27
Комличенко
76
Агеев
70
Сикоев
44
Злобин
44
Злобин
70
Сикоев
38
Сергеев
9
Шпитальный
9
Шпитальный
38
Сергеев
49
Калаев
57
Лобанов
57
Лобанов
49
Калаев
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Рубин (мол)
43
Руслан Шляхов
ЦП
78
Стефан Балабанов
ЦП
48
Александр Марченко
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Главный тренер
Артур Оленин
8
Роман Стёпин
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
0
Евгений Черемисин
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
43
Руслан Шляхов
ЦП
78
Стефан Балабанов
ЦП
48
Александр Марченко
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Остались в запасе
8
Роман Стёпин
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
0
Евгений Черемисин
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Краснодар (мол) - Рубин (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Эльдар Барагунов
(Нальчик)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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