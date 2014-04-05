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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Рубин (мол)
Зенит (мол) - Рубин (мол): обзор матча 05 апреля 2014
Зенит (мол)
05.04.2014, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
1 : 1
Завершен
Рубин (мол)
22'
Е. Марков
86'
Р. Мухаметшин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
П. Осипов
90'
+1
88'
Замена
М. Бабичев
️️️️
А. Карашаускс
Замена
Д. Ходаковский
️️️️
П. Назимов
87'
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Мухаметшин
Красная карточка
И. Кубышкин
85'
84'
Замена
Н. Бабаджанов
️️️️
Ю. Литке
Замена
П. Барбашов
️️️️
Д. Давиденко
80'
79'
Замена
А. Пащенко
️️️️
Е. Сорокин
Замена
З. Диланян
️️️️
Е. Марков
76'
Замена
Н. Новопашин
️️️️
А. Симонян
73'
Замена
А. Панфилов
️️️️
В. Ефимов
66'
Замена
П. Назимов
️️️️
А. Попов
55'
Замена
Д. Ходаковский
️️️️
С. Жалобков
54'
46'
Замена
Г. Сергеев
️️️️
К. Муллин
46'
Замена
А. Сикоев
️️️️
И. Рогачевский
46'
Замена
Ю. Литке
️️️️
А. Кузнецов
46'
Замена
Е. Щетинин
️️️️
Я. Малолетков
Желтая карточка
Д. Чистяков
33'
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
22'
10'
Желтая карточка
А. Кузнецов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
72
Степан Жалобков
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
60
Евгений Серенков
ЦП
42
Данила Давиденко
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
10
Артем Симонян
АП
18
Артем Попов
ПВ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Рубин (мол)
77
Ярослав Малолетков
ВР
82
Никита Михайлов
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
64
Никита Новопашин
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
64
Эрнест Лукив
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
18
Захар Диланян
ЦП
40
Павел Барбашов
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
43
Павел Назимов
ЦФ
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
26
Алексей Пащенко
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
38
Герман Сергеев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
2-1-3-2-2
78
Васютин
72
Жалобков
78
Чистяков
13
Кубышкин
60
Серенков
42
Давиденко
73
Осипов
10
Симонян
18
Попов
20
Марков
98
Ефимов
4-1-2-3
77
Малолетков
83
Кузнецов
66
Жестоков
28
Сорокин
82
Михайлов
2
Петролай
30
Рогачевский
57
Лобанов
9
Муллин
23
Мухаметшин
18
Карашаускс
72
Жалобков
97
Ходаковский
97
Ходаковский
72
Жалобков
10
Симонян
64
Новопашин
64
Новопашин
10
Симонян
20
Марков
18
Диланян
18
Диланян
20
Марков
42
Давиденко
40
Барбашов
40
Барбашов
42
Давиденко
98
Ефимов
93
Панфилов
93
Панфилов
98
Ефимов
18
Попов
43
Назимов
43
Назимов
18
Попов
18
Карашаускс
6
Бабичев
6
Бабичев
18
Карашаускс
9
Муллин
38
Сергеев
38
Сергеев
9
Муллин
28
Сорокин
26
Пащенко
26
Пащенко
28
Сорокин
Литке
95
Бабаджанов
95
Бабаджанов
Литке
83
Кузнецов
15
Литке
15
Литке
83
Кузнецов
77
Малолетков
70
Щетинин
70
Щетинин
77
Малолетков
30
Рогачевский
70
Сикоев
70
Сикоев
30
Рогачевский
Остались в запасе
Зенит (мол)
Рубин (мол)
64
Эрнест Лукив
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
64
Эрнест Лукив
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Зенит (мол) - Рубин (мол)
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Стадион:
МСА Петровский
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