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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Спартак М (мол)
Рубин (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 19 апреля 2014
Рубин (мол)
19.04.2014, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
0 : 2
Завершен
Спартак М (мол)
43'
А. Манюков
88'
А. Святов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Спартак М (мол)
90'
+1
Замена
Р. Садыхов
️️️️
С. Ахмаев
90'
Замена
В. Бабаев
️️️️
А. Святов
Замена
И. Рогачевский
️️️️
А. Пащенко
90'
88'
ГОЛ! 0:2!
А. Святов
Замена
М. Бабичев
️️️️
Н. Бабаджанов
73'
60'
Замена
И. Коновалов
️️️️
А. Манюков
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Г. Сергеев
54'
Замена
А. Сикоев
️️️️
Р. Абышов
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Манюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
15
Юрий Литке
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
57
Никита Лобанов
ЦП
26
Алексей Пащенко
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
38
Герман Сергеев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
47
Андрей Святов
ЦП
2
Александр Манюков
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
30
Игорь Рогачевский
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Спартак М (мол)
81
Юрий Щербаков
ВР
21
Рагим Садыхов
ЦП
76
Павел Глоба
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
97
Владислав Кормишин
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нестеренко
15
Литке
15
Абышов
28
Сорокин
66
Жестоков
2
Петролай
57
Лобанов
26
Пащенко
95
Бабаджанов
23
Мухаметшин
38
Сергеев
4-4-1-1
57
Аверкиев
96
Лихачев
44
Лисинков
22
Хомуха
40
Винниченко
59
Ермаков
47
Святов
2
Манюков
88
Буранов
7
Бакаев
27
Ахмаев
95
Бабаджанов
6
Бабичев
6
Бабичев
95
Бабаджанов
26
Пащенко
30
Рогачевский
30
Рогачевский
26
Пащенко
38
Сергеев
9
Шпитальный
9
Шпитальный
38
Сергеев
15
Абышов
70
Сикоев
70
Сикоев
15
Абышов
27
Ахмаев
21
Садыхов
21
Садыхов
27
Ахмаев
27
Ахмаев
97
Кормишин
97
Кормишин
27
Ахмаев
47
Святов
11
Бабаев
11
Бабаев
47
Святов
2
Манюков
17
Коновалов
17
Коновалов
2
Манюков
Остались в запасе
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
76
Павел Глоба
ЦП
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Остались в запасе
70
Евгений Щетинин
ВР
Остались в запасе
76
Павел Глоба
ЦП
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Статистика матча Рубин (мол) - Спартак М (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
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Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
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Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
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Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Сухов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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