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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Рубин (мол)
Кубань (мол) - Рубин (мол): обзор матча 13 июля 2013
Кубань (мол)
13.07.2013, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
0 : 1
Завершен
Рубин (мол)
41'
А. Сикоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Рубин (мол)
90'
Замена
Г. Сергеев
️️️️
В. Шпитальный
88'
Желтая карточка
В. Шпитальный
Замена
Т. Закиров
️️️️
Д. Анучин
85'
Желтая карточка
Р. Каусаров
83'
76'
Замена
А. Казанский
️️️️
Н. Лобанов
Замена
С. Хачатурян
️️️️
В. Пинчук
76'
73'
Замена
А. Савельев
️️️️
Н. Злобин
71'
Желтая карточка
А. Пащенко
Замена
Р. Каусаров
️️️️
Ю. Журавлев
66'
64'
Замена
Д. Калаев
️️️️
В. Галиулин
Замена
М. Серегин
️️️️
П. Петриашвили
63'
57'
Замена
Ю. Литке
️️️️
А. Хабибуллин
Замена
В. Тюфяков
️️️️
Н. Ворона
53'
50'
Желтая карточка
А. Хабибуллин
46'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
С. Азмун
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Сикоев
Желтая карточка
Э. Чолакян
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
93
Дмитрий Анучин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
23
Эдуард Чолакян
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
5
Роман Салимов
ПВ
92
Паата Петриашвили
ЦФ
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
57
Никита Лобанов
ЦП
26
Алексей Пащенко
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Кубань (мол)
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
Рубин (мол)
15
Юрий Литке
ЦЗ
32
Анатолий Савельев
ЦП
21
Антон Казанский
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
38
Герман Сергеев
ЦФ
4-1-2-1-1
1
Байчора
23
Ворона
44
Журавлев
12
Пинчук
93
Анучин
8
Чувилов
23
Чолакян
31
Каретник
5
Салимов
92
Петриашвили
4-4-2
31
Березин
44
Злобин
30
Хабибуллин
6
Бабичев
3
Набиуллин
57
Лобанов
26
Пащенко
8
Стёпин
21
Галиулин
20
Азмун
70
Сикоев
23
Ворона
89
Тюфяков
89
Тюфяков
23
Ворона
44
Журавлев
96
Каусаров
96
Каусаров
44
Журавлев
92
Петриашвили
15
Серегин
15
Серегин
92
Петриашвили
12
Пинчук
62
Хачатурян
62
Хачатурян
12
Пинчук
93
Анучин
64
Закиров
64
Закиров
93
Анучин
20
Азмун
9
Шпитальный
9
Шпитальный
20
Азмун
30
Хабибуллин
15
Литке
15
Литке
30
Хабибуллин
21
Галиулин
49
Калаев
49
Калаев
21
Галиулин
44
Злобин
32
Савельев
32
Савельев
44
Злобин
57
Лобанов
21
Казанский
21
Казанский
57
Лобанов
Шпитальный
38
Сергеев
38
Сергеев
Шпитальный
Остались в запасе
Кубань (мол)
Рубин (мол)
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Кубань (мол) - Рубин (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Ермаков
(Краснодар)
Стадион:
Труд
Новости команд
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Кубань (мол)
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«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
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2022.06.28 18:16
1
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2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
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2016.05.15 15:09
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2016.05.06 17:54
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2016.04.27 18:52
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2016.04.16 15:54
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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