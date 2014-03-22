Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Рубин (мол)
Динамо (мол) - Рубин (мол): обзор матча 22 марта 2014
Динамо (мол)
22.03.2014, суббота, 16:30
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
2 : 1
Завершен
Рубин (мол)
44'
А. Сикоев (АГ)
80'
Г. Морозов
27'
Н. Бабаджанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
А. Гатагов
90'
+3
Замена
А. Катрич
️️️️
А. Касаев
82'
ГОЛ! 2:1!
Г. Морозов
80'
72'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
К. Мавинга
72'
Замена
М. Бабичев
️️️️
А. Сикоев
Замена
А. Степанов
️️️️
Е. Данилкин
70'
62'
Замена
С. Нурмурадов
️️️️
Н. Михайлов
58'
Желтая карточка
Н. Михайлов
Замена
А. Гатагов
️️️️
А. Максименко
57'
46'
Замена
Е. Щетинин
️️️️
Ю. Нестеренко
46'
Замена
Ю. Литке
️️️️
Е. Сорокин
46'
Замена
А. Карашаускс
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
И. Лещук
️️️️
Е. Фролов
46'
Замена
А. Ильин
️️️️
Р. Зобнин
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Сикоев
44'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
М. Яхуби
39'
27'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бабаджанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
7
Моштаг Яхуби
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
82
Никита Михайлов
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
38
Герман Сергеев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
18
Артем Каташевский
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
26
Алексей Пащенко
ЦП
41
Селим Нурмурадов
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
4-4-1-1
39
Фролов
18
Морозов
25
Ярмолицкий
15
Данилкин
27
Живоглядов
11
Касаев
7
Яхуби
47
Зобнин
27
Сарамутин
88
Ташаев
96
Максименко
4-1-1-1-3
1
Нестеренко
17
Мавинга
66
Жестоков
28
Сорокин
82
Михайлов
2
Петролай
97
Ахметов
95
Бабаджанов
23
Мухаметшин
70
Сикоев
38
Сергеев
11
Касаев
77
Катрич
77
Катрич
11
Касаев
47
Зобнин
35
Ильин
35
Ильин
47
Зобнин
15
Данилкин
91
Степанов
91
Степанов
15
Данилкин
7
Яхуби
6
Кузьмин
6
Кузьмин
7
Яхуби
39
Фролов
31
Лещук
31
Лещук
39
Фролов
96
Максименко
9
Гатагов
9
Гатагов
96
Максименко
82
Михайлов
41
Нурмурадов
41
Нурмурадов
82
Михайлов
17
Мавинга
83
Кузнецов
83
Кузнецов
17
Мавинга
70
Сикоев
6
Бабичев
6
Бабичев
70
Сикоев
28
Сорокин
15
Литке
15
Литке
28
Сорокин
1
Нестеренко
70
Щетинин
70
Щетинин
1
Нестеренко
23
Мухаметшин
18
Карашаускс
18
Карашаускс
23
Мухаметшин
Остались в запасе
Динамо (мол)
Рубин (мол)
14
Александр Моргунов
АП
18
Артем Каташевский
ЦП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
26
Алексей Пащенко
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
14
Александр Моргунов
АП
18
Артем Каташевский
ЦП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
26
Алексей Пащенко
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Динамо (мол) - Рубин (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Родина
Новости команд
Все
Динамо (мол)
Рубин (мол)
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+