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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Урал (мол)
Рубин (мол) - Урал (мол): обзор матча 03 мая 2014
Рубин (мол)
03.05.2014, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
3 : 1
Завершен
Урал (мол)
30'
Р. Мухаметшин (П)
52'
Р. Мухаметшин
90+1'
Р. Мухаметшин
63'
А. Соболев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Урал (мол)
ГОЛ! 3:1!
Р. Мухаметшин
90'
+1
Замена
Е. Сорокин
️️️️
А. Сикоев
86'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
А. Миронов
82'
80'
Замена
Р. Нисафутдинов
️️️️
Н. Тихонов
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Соболев
Желтая карточка
А. Миронов
62'
60'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
М. Филиппов
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Н. Михайлов
57'
ГОЛ! 2:0!
Р. Мухаметшин
52'
48'
Желтая карточка
М. Филиппов
46'
Замена
Э. Гулиев
️️️️
А. Герасимов
46'
Замена
Е. Шумихин
️️️️
А. Гошоков
Замена
А. Миронов
️️️️
Я. М'Вила
46'
Замена
Ю. Литке
️️️️
А. Кузнецов
46'
Замена
Ю. Нестеренко
️️️️
Е. Щетинин
46'
Желтая карточка
Я. М'Вила
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Мухаметшин
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
26
Алексей Пащенко
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
38
Герман Сергеев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
23
Артем Вакурин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
94
Александр Кашкаров
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
31
Никита Тихонов
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
15
Юрий Литке
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Урал (мол)
44
Иван Клюев
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
55
Евгений Шумихин
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
81
Никита Дурандин
ЦФ
3-2-1-1-3
70
Щетинин
83
Кузнецов
82
Михайлов
66
Жестоков
2
Петролай
6
М'Вила
26
Пащенко
95
Бабаджанов
23
Мухаметшин
70
Сикоев
38
Сергеев
3-5-2
13
Тимофеев
38
Омарбеков
23
Вакурин
93
Герасимов
94
Кашкаров
42
Филиппов
31
Тихонов
4
Сабирзянов
95
Давлетшин
19
Гошоков
0
Соболев
6
М'Вила
84
Миронов
84
Миронов
6
М'Вила
83
Кузнецов
15
Литке
15
Литке
83
Кузнецов
82
Михайлов
9
Шпитальный
9
Шпитальный
82
Михайлов
Миронов
30
Рогачевский
30
Рогачевский
Миронов
70
Щетинин
1
Нестеренко
1
Нестеренко
70
Щетинин
70
Сикоев
28
Сорокин
28
Сорокин
70
Сикоев
93
Герасимов
71
Гулиев
71
Гулиев
93
Герасимов
42
Филиппов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
42
Филиппов
19
Гошоков
55
Шумихин
55
Шумихин
19
Гошоков
31
Тихонов
53
Нисафутдинов
53
Нисафутдинов
31
Тихонов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Урал (мол)
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
81
Никита Дурандин
ЦФ
44
Иван Клюев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
Остались в запасе
81
Никита Дурандин
ЦФ
44
Иван Клюев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Рубин (мол) - Урал (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Смирнов
(Москва)
Стадион:
Рубин
Новости команд
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2022.06.28 18:16
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2022.06.13 14:25
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