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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Динамо (мол)
Рубин (мол) - Динамо (мол): обзор матча 25 сентября 2013
Рубин (мол)
25.09.2013, среда, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
0 : 2
Завершен
Динамо (мол)
10'
А. Панюков
70'
А. Панюков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Динамо (мол)
88'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
В. Сарамутин
81'
Замена
А. Максименко
️️️️
А. Ташаев
76'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
А. Панюков
Замена
А. Казанский
️️️️
А. Сикоев
76'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
А. Савельев
73'
Вторая желтая
А. Хабибуллин
70'
70'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Панюков
Замена
Д. Калаев
️️️️
Г. Сергеев
64'
Замена
Н. Лобанов
️️️️
А. Джалилов
64'
Замена
Ю. Литке
️️️️
Н. Злобин
64'
60'
Замена
А. Моргунов
️️️️
И. Горбунов
46'
Замена
Е. Генералов
️️️️
Е. Фролов
29'
Желтая карточка
Е. Данилкин
12'
Желтая карточка
А. Ташаев
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Панюков
Желтая карточка
А. Хабибуллин
9'
Желтая карточка
А. Савельев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
32
Анатолий Савельев
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
41
Селим Нурмурадов
ЦФ
38
Герман Сергеев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
15
Юрий Литке
ЦЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
21
Антон Казанский
ЦП
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
6
Никита Панькевич
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
14
Александр Моргунов
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
4-1-1-4
31
Березин
3
Набиуллин
6
Бабичев
30
Хабибуллин
44
Злобин
32
Савельев
10
Джалилов
19
Мичуренков
70
Сикоев
38
Сергеев
41
Нурмурадов
4-2-3-1
39
Фролов
27
Живоглядов
25
Ярмолицкий
15
Данилкин
17
Иванов
27
Сарамутин
35
Ильин
88
Ташаев
77
Катрич
17
Горбунов
11
Панюков
10
Джалилов
57
Лобанов
57
Лобанов
10
Джалилов
44
Злобин
15
Литке
15
Литке
44
Злобин
38
Сергеев
49
Калаев
49
Калаев
38
Сергеев
32
Савельев
30
Рогачевский
30
Рогачевский
32
Савельев
70
Сикоев
21
Казанский
21
Казанский
70
Сикоев
27
Сарамутин
6
Кузьмин
6
Кузьмин
27
Сарамутин
88
Ташаев
96
Максименко
96
Максименко
88
Ташаев
17
Горбунов
14
Моргунов
14
Моргунов
17
Горбунов
39
Фролов
54
Генералов
54
Генералов
39
Фролов
11
Панюков
26
Отставнов
26
Отставнов
11
Панюков
Остались в запасе
Рубин (мол)
Динамо (мол)
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
0
Евгений Черемисин
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
6
Никита Панькевич
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
Остались в запасе
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
0
Евгений Черемисин
ВР
Остались в запасе
6
Никита Панькевич
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Рубин (мол) - Динамо (мол)
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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