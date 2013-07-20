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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Зенит (мол)
Рубин (мол) - Зенит (мол): обзор матча 20 июля 2013
Рубин (мол)
20.07.2013, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
2 : 0
Завершен
Зенит (мол)
45'
С. Азмун
65'
А. Хабибуллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Зенит (мол)
Желтая карточка
Д. Калаев
90'
Замена
Е. Щетинин
️️️️
А. Березин
87'
Замена
Д. Калаев
️️️️
Р. Стёпин
83'
81'
Желтая карточка
А. Макаров
78'
Замена
А. Макаров
️️️️
П. Долгов
Замена
Б. Шавлохов
️️️️
В. Галиулин
75'
Замена
А. Казанский
️️️️
Н. Лобанов
72'
70'
Замена
А. Яковлев
️️️️
И. Зуев
69'
Замена
А. Симонян
️️️️
О. Вербицкас
ГОЛ! 2:0!
А. Хабибуллин
65'
64'
Замена
А. Соловьёв
️️️️
Р. Шейдаев
Замена
Г. Сергеев
️️️️
А. Савельев
62'
Замена
Н. Злобин
️️️️
Ю. Литке
58'
Замена
Р. Абышов
️️️️
С. Азмун
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
45'
Желтая карточка
Н. Лобанов
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
32
Анатолий Савельев
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
26
Алексей Пащенко
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
21
Антон Казанский
ЦП
65
Борис Шавлохов
ЦП
38
Герман Сергеев
ЦФ
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
10
Артем Симонян
АП
82
Алексей Макаров
ЦФ
4-5-1
31
Березин
3
Набиуллин
30
Хабибуллин
6
Бабичев
15
Литке
21
Галиулин
8
Стёпин
57
Лобанов
26
Пащенко
32
Савельев
20
Азмун
3-4-3
96
Обухов
15
Коваленко
58
Зуев
14
Бадалов
17
Алфёров
22
Вербицкас
28
Могилевец
97
Ходаковский
91
Долгов
19
Гасилин
7
Шейдаев
15
Литке
44
Злобин
44
Злобин
15
Литке
32
Савельев
38
Сергеев
38
Сергеев
32
Савельев
57
Лобанов
21
Казанский
21
Казанский
57
Лобанов
8
Стёпин
49
Калаев
49
Калаев
8
Стёпин
21
Галиулин
65
Шавлохов
65
Шавлохов
21
Галиулин
31
Березин
70
Щетинин
70
Щетинин
31
Березин
20
Азмун
15
Абышов
15
Абышов
20
Азмун
7
Шейдаев
11
Соловьёв
11
Соловьёв
7
Шейдаев
58
Зуев
56
Яковлев
56
Яковлев
58
Зуев
91
Долгов
82
Макаров
82
Макаров
91
Долгов
22
Вербицкас
10
Симонян
10
Симонян
22
Вербицкас
Остались в запасе
Рубин (мол)
Зенит (мол)
Главный тренер
Владимир Ежуров
13
Илья Кубышкин
ОП
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
Остались в запасе
13
Илья Кубышкин
ОП
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Рубин (мол) - Зенит (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Даниил Дресвянников
(Киров)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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