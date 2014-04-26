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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
ЦСКА (мол) - Рубин (мол): обзор матча 26 апреля 2014
ЦСКА (мол)
26.04.2014, суббота, 17:30
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
0 : 2
Завершен
Рубин (мол)
83'
Н. Лобанов
88'
А. Сикоев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
А. Сорокин
90'
90'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
Г. Сергеев
88'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Сикоев
Желтая карточка
Ю. Бавин
87'
83'
ГОЛ! 0:1!
Н. Лобанов
Замена
Д. Литвинов
️️️️
В. Ларионов
79'
Замена
С. Середин
️️️️
М. Мартусевич
67'
66'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
А. Миронов
61'
Желтая карточка
А. Сикоев
Замена
А. Сорокин
️️️️
Д. Масютин
58'
Желтая карточка
П. Котов
56'
46'
Замена
Ю. Нестеренко
️️️️
Я. Малолетков
Желтая карточка
Н. Дергачев
40'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
Н. Титов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Иван Злобин
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
49
Никита Титов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
11
Николай Дергачев
ЦФ
53
Вадим Ларионов
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Рубин (мол)
77
Ярослав Малолетков
ВР
15
Юрий Литке
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
84
Андрей Миронов
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
26
Алексей Пащенко
ЦП
38
Герман Сергеев
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
2
Петр Янзин
ЦЗ
39
Андрей Сорокин
ОП
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
17
Сергей Середин
ЦФ
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
30
Игорь Рогачевский
ЦП
3-4-3
1
Злобин
17
Котов
25
Масютин
15
Караваев
49
Титов
5
Ондуа
24
Мартусевич
40
Бавин
10
Амбарцумян
53
Ларионов
11
Дергачев
3-1-3-3
77
Малолетков
15
Литке
82
Михайлов
28
Сорокин
2
Петролай
84
Миронов
57
Лобанов
26
Пащенко
70
Сикоев
9
Шпитальный
38
Сергеев
25
Масютин
39
Сорокин
39
Сорокин
25
Масютин
24
Мартусевич
17
Середин
17
Середин
24
Мартусевич
53
Ларионов
31
Литвинов
31
Литвинов
53
Ларионов
49
Титов
13
Георгиевский
13
Георгиевский
49
Титов
38
Сергеев
83
Кузнецов
83
Кузнецов
38
Сергеев
84
Миронов
30
Рогачевский
30
Рогачевский
84
Миронов
77
Малолетков
1
Нестеренко
1
Нестеренко
77
Малолетков
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Рубин (мол)
2
Петр Янзин
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
2
Петр Янзин
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
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Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
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Россия. МФЛ, 29 тур
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1 : 1
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Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
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Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Октябрь
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