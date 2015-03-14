Евгений Серенков - статистика
#60 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Серенков
|Команда
|Зноймо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 августа 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 25
тыс
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Серенков
|Команда
|Зноймо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 августа 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|27
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2015
|54' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|3:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|09.05.2015
|76' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|01.05.2015
|80' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|25.04.2015
|82' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|5:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|18.04.2015
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|11.04.2015
|70' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|07.04.2015
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|04.04.2015
|18' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|21.03.2015
|55' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|14.03.2015
|36' -90'
|0:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|06.03.2015
|40' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|06.12.2014
|89' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|02.12.2014
|1' -54'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.11.2014
|1' -67'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.11.2014
|46' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:4
|Академия Кубань (Краснодар)
|07.11.2014
|73' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|31.10.2014
|77' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|17.10.2014
|1' -52'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|49'
|26.09.2014
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|20.09.2014
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.09.2014
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|31.08.2014
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:4
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|20' 14'
|22.08.2014
|1' -65'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|15.08.2014
|57' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|12.08.2014
|63' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|68'
|01.08.2014
|1' -68'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)