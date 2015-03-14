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    Евгений Серенков - статистика

    #60 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Серенков
    Команда Зноймо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 августа 1994 (28 лет)
    Стоимость:
    € 25
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит (мол) 27 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2015 54' -90' Уфа (мол) (Уфа) 3:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    09.05.2015 76' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    01.05.2015 80' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    25.04.2015 82' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 5:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    18.04.2015 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    11.04.2015 70' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Рубин (мол) (Казань)
    07.04.2015 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    04.04.2015 18' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    21.03.2015 55' -90' Динамо (мол) (Москва) 3:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    14.03.2015 36' -90' 0:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    06.03.2015 40' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    06.12.2014 89' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    02.12.2014 1' -54' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    29.11.2014 1' -67' Мордовия (мол) (Саранск) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    21.11.2014 46' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:4 Академия Кубань (Краснодар)
    07.11.2014 73' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    31.10.2014 77' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    17.10.2014 1' -52' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    49'
    26.09.2014 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    20.09.2014 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    12.09.2014 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    31.08.2014 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:4 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    20' 14'
    22.08.2014 1' -65' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    15.08.2014 57' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:2 Уфа (мол) (Уфа)
    12.08.2014 63' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    68'
    01.08.2014 1' -68' Арсенал Т (мол) (Тула) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
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