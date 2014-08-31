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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Зенит (мол)
Локомотив (мол) - Зенит (мол): обзор матча 31 августа 2014
Локомотив (мол)
31.08.2014, воскресенье, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
2 : 4
Завершен
Зенит (мол)
36'
А. Корян (П)
90+2'
А. Чуканов
20'
Е. Серенков
64'
П. Осипов
74'
Е. Марков
79'
П. Назимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Зенит (мол)
ГОЛ! 2:4!
А. Чуканов
90'
+2
82'
Замена
Д. Давиденко
️️️️
А. Яковлев
81'
Замена
А. Макаров
️️️️
Е. Марков
79'
ГОЛ! 1:4!
П. Назимов
Замена
Г. Герасимов
️️️️
Д. Анисимов
78'
Желтая карточка
А. Довбня
76'
Замена
Т. Рукас
️️️️
А. Соловьёв
76'
Замена
А. Вяткин
️️️️
А. Логунов
75'
74'
ГОЛ! 1:3!
Е. Марков
Желтая карточка
А. Логунов
70'
64'
Замена
С. Ребенко
️️️️
И. Кубышкин
64'
ГОЛ! 1:2!
П. Осипов
Замена
Н. Кипиани
️️️️
Р. Жемалетдинов
63'
58'
Замена
П. Осипов
️️️️
А. Симонян
49'
Замена
Д. Зуев
️️️️
З. Диланян
46'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Гасилин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Корян
36'
30'
Желтая карточка
П. Назимов
27'
Желтая карточка
А. Гасилин
20'
ГОЛ! 0:1!
Е. Серенков
Желтая карточка
А. Чуканов
17'
14'
Желтая карточка
Е. Серенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Илья Лантратов
ВР
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
96
Денис Анисимов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Денис Клюев
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
18
Захар Диланян
ЦП
60
Евгений Серенков
ЦП
10
Артем Симонян
АП
43
Павел Назимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Локомотив (мол)
96
Илья Ищенко
ВР
38
Александр Акишин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
61
Максим Данильянц
ЦП
97
Григорий Герасимов
ЦФ
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
42
Данила Давиденко
ЦП
82
Алексей Макаров
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Лантратов
73
Рахмонов
54
Соловьёв
56
Довбня
44
Логунов
6
Баринов
88
Галанин
10
Жемалетдинов
96
Анисимов
77
Корян
7
Чуканов
3-1-2-1-3
78
Васютин
56
Яковлев
78
Чистяков
7
Скопинцев
13
Кубышкин
18
Диланян
60
Серенков
10
Симонян
19
Гасилин
20
Марков
43
Назимов
54
Соловьёв
96
Рукас
96
Рукас
54
Соловьёв
96
Анисимов
97
Герасимов
97
Герасимов
96
Анисимов
10
Жемалетдинов
7
Кипиани
7
Кипиани
10
Жемалетдинов
44
Логунов
55
Вяткин
55
Вяткин
44
Логунов
18
Диланян
77
Зуев
77
Зуев
18
Диланян
10
Симонян
73
Осипов
73
Осипов
10
Симонян
13
Кубышкин
75
Ребенко
75
Ребенко
13
Кубышкин
56
Яковлев
42
Давиденко
42
Давиденко
56
Яковлев
20
Марков
82
Макаров
82
Макаров
20
Марков
19
Гасилин
91
Долгов
91
Долгов
19
Гасилин
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Зенит (мол)
61
Максим Данильянц
ЦП
96
Илья Ищенко
ВР
38
Александр Акишин
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Остались в запасе
61
Максим Данильянц
ЦП
96
Илья Ищенко
ВР
38
Александр Акишин
ВР
Остались в запасе
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Александр Селенков
Статистика матча Локомотив (мол) - Зенит (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артем Рекеть
(Москва)
Стадион:
Локомотив-Перово
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