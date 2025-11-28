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Денис Давыдов
Новости
Денис Давыдов - новости
Завершил карьеру
22 марта 1995 (31)
#88 | Нападающий
Россия
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Трансферы
Публикации
Определен лучший форвард России
27 августа
2
Давыдов прокомментировал слова Дзюбы о возвращении в «Спартак»
11 марта
2
Давыдов назвал российский клуб, который может стать вторым «Лестером»
2025.11.28 23:47
6
Давыдов назвал фаворита дерби «Спартак» – ЦСКА: «Кто выиграет, тот и будет бороться за чемпионство»
2025.11.21 11:40
2
Давыдов рассказал, куда дел золотую медаль за чемпионство со «Спартаком»
2025.03.07 12:49
8
Давыдов раскрыл, сколько зарабатывал в «Спартаке»
2025.03.07 00:36
1
Денис «Русский Месси» Давыдов прокомментировал информацию, что он устроил кражу в ОАЭ
2025.03.06 23:24
1
Экс-спартаковец Давыдов объяснил, почему два года не играл в футбол
2025.03.06 21:09
6
Давыдов назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
2025.03.04 19:04
Денис Давыдов назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ
2025.02.24 14:08
5
Дениса «Русского Месси» Давыдова обвинили в воровстве – у экс-спартаковца финансовые проблемы
2025.02.12 16:00
8
«Русский Месси» не прошел просмотр в «БроукБойз»
2025.02.08 00:12
7
Давыдов намерен вернуться в футбол: «Сыграю на ЧМ и в ЛЧ»
2025.01.10 17:25
2
Денис Давыдов не видит у «Спартака» чемпионского потенциала
2024.10.22 12:29
3
Экс-форвард «Спартака» считает, что Дзюбу стоит вызвать в сборную России
2024.10.01 13:23
3
Давыдов объяснил, почему «Спартак» упустил победу над «Динамо»
2024.09.24 14:25
4
Давыдов допустил, что Абаскаль повторит карьерный путь Эмери
2024.04.16 18:05
4
«Русский Месси» видит только одного тренера во главе «Спартака»
2024.04.16 15:39
7
«Русский Месси» назвал чемпиона России сезона-2024/25
2024.04.07 21:48
1
Чемпион России в составе «Спартака» продолжит карьеру в медиафутбольной «Роме»
2024.03.28 17:15
3
Тренер юношеских сборных России — о карьере Дениса Давыдова: «Никто в Европе не может себе позволить в 17 лет личного водителя»
2024.03.08 15:17
«Русский Месси» сделал выбор между раем и «Спартаком»
2024.03.01 17:33
2
Шалимов рассказал, на какого экс-спартаковца похож Угальде
2024.02.07 17:29
1
«Русский Месси» приостановил карьеру в 28 лет
2024.02.07 14:58
2
«Русский Месси» ответил, когда «Спартак» станет чемпионом
2024.01.19 16:08
5
«Русский Месси» назвал самого медийного футболиста России
2024.01.19 14:20
1
Клуб Медиалиги «БроукБойз» договорился об аренде «русского Месси»
2023.05.05 14:14
28-летний чемпион России в составе «Спартака» может перейти в клуб из Медиалиги
2023.04.25 23:32
2
Денис Давыдов: «Полный бред, что Каррера выиграл РПЛ со «Спартаком» на багаже Аленичева»
2022.12.28 19:25
2
«Идиотизм какой-то, надоело уже». Давыдов – о прозвище «русский Месси»
2022.10.22 11:47
3
1
2
3
4
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