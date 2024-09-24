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    • Давыдов объяснил, почему «Спартак» упустил победу над «Динамо»

    Давыдов объяснил, почему «Спартак» упустил победу над «Динамо»

    Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (2:2).

    «Спартак» явно играл лучше «Динамо», всe решилось в концовке встречи. Наверное, не хватило концентрации, из-за этого упустили победу. Думаю, у «Спартака» всe впереди, с приходом Станковича игра стала лучше, если сравнивать с Абаскалем. Но ещe есть куда расти.

    Уверен, в следующем туре красно-белые дадут бой «Локомотиву». Вперeд, «Спартак»!» – сказал Давыдов.

    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • 29-летний Давыдов завершил профессиональную карьеру.
    • За «Спартак» у него 37 матчей, гол, 6 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.09.2024 14:25
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1727179582
    Не хватило концентрации - все так говорят. А почему не хватило?... Тренер виноват... или футболисты?... *
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    Цугундeр
    1727181139
    Вот уже и "руский месси " нам затирает про будущее величие... Скоро попрёт ?)
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