Давыдов объяснил, почему «Спартак» упустил победу над «Динамо»

Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (2:2).

«Спартак» явно играл лучше «Динамо», всe решилось в концовке встречи. Наверное, не хватило концентрации, из-за этого упустили победу. Думаю, у «Спартака» всe впереди, с приходом Станковича игра стала лучше, если сравнивать с Абаскалем. Но ещe есть куда расти.

Уверен, в следующем туре красно-белые дадут бой «Локомотиву». Вперeд, «Спартак»!» – сказал Давыдов.