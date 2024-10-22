Денис Давыдов не видит у «Спартака» чемпионского потенциала

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался о сегодняшнем состоянии команды.
«Есть ощущение, что «Спартак» закончил борьбу за чемпионство? Мне не нравятся трансферы «Спартака», кто туда пришел и кто этим сейчас руководит.
К большому сожалению, я от этой команды чемпионства не жду, да и потенциала не вижу», – сказал Давыдов.
- После 12 туров «Спартак» с 19 очками занимает 6-е место в РПЛ. Отставание от идущего первым «Краснодара» составляет 11 очков.
- Летом в «Спартак» пришли вратарь Александр Довбня, защитники Миенти Абена и Рикарду Мангаш, полузащитники Эсекьель Барко и Маркиньос, нападающий Виллиан Жозе. Также вернулся из аренды форвард Шамар Николсон.