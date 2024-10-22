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    • Денис Давыдов не видит у «Спартака» чемпионского потенциала

    Денис Давыдов не видит у «Спартака» чемпионского потенциала

    Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался о сегодняшнем состоянии команды.

    «Есть ощущение, что «Спартак» закончил борьбу за чемпионство? Мне не нравятся трансферы «Спартака», кто туда пришел и кто этим сейчас руководит.

    К большому сожалению, я от этой команды чемпионства не жду, да и потенциала не вижу», – сказал Давыдов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:29
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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1729590005
    ну если сам русский месси ставит такие диагнозы тарасятнику, то всё, клуб нужно расформировать.
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    Интерес
    1729590521
    А кто-то ещё видит? Тогда он "близодальнезоркорукий".То есть-слепец.
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