Денис Давыдов не видит у «Спартака» чемпионского потенциала

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался о сегодняшнем состоянии команды.

«Есть ощущение, что «Спартак» закончил борьбу за чемпионство? Мне не нравятся трансферы «Спартака», кто туда пришел и кто этим сейчас руководит.

К большому сожалению, я от этой команды чемпионства не жду, да и потенциала не вижу», – сказал Давыдов.