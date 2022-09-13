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    Денис Давыдов - статистика

    #88 | Нападающий
    Имя Денис
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Давыдов
    Команда Химки
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 марта 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.09.2022 Был в запасе Химки (Химки) 0:5 Локомотив (Москва)
    13.09.2022 1' -46' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (5:3)п    		 Химки (Химки)
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