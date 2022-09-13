Денис Давыдов - статистика
#88 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Давыдов
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 марта 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Денис
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Давыдов
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 марта 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.2022
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:5
|Локомотив (Москва)
|13.09.2022
|1' -46'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(5:3)п
|Химки (Химки)