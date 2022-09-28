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Денис Давыдов
Статистика
Денис Давыдов - статистика
Завершил карьеру
22 марта 1995 (31)
#88 | Нападающий
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. ФНЛ 2020/2021
Лига Европы 2018/2019
Россия. Кубок 2017/2018
Россия. ФНЛ 2017/2018
Товарищеские матчи 2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
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Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Химки
0 : 5
28.09.2022
Локомотив
Был в запасе
Россия. Кубок, 2 тур
Нижний Новгород
1 : 1
13.09.2022
Химки
1' - 46'
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