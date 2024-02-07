«Русский Месси» приостановил карьеру в 28 лет

Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов по прозвищу «Русский Месси» объявил о паузе в карьере.

«В данный момент жизни наступает такой период, когда я беру паузу в футболе. Я хочу сконцентрироваться на других своих личных делах. В некоторых моментах открыться по новому и стать лучшей версией себя», – написал 28-летний футболист в своем телеграм-канале.