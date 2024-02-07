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    «Русский Месси» приостановил карьеру в 28 лет

    Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов по прозвищу «Русский Месси» объявил о паузе в карьере.

    «В данный момент жизни наступает такой период, когда я беру паузу в футболе. Я хочу сконцентрироваться на других своих личных делах. В некоторых моментах открыться по новому и стать лучшей версией себя», – написал 28-летний футболист в своем телеграм-канале.

    • Давыдов в последнее время играл в Медиалиге за «Народную команду».
    • Денис – воспитанник «Спартака». Свое прозвище он получил благодаря Леониду Федуну.
    • Нападающий выступал в Европе за софийский ЦСКА, юрмальский «Спартак» и «Младу-Болеслав».
    • Его последним профессиональным клубом были «Химки».

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    Источник: телеграм-канал Дениса Давыдова

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    07.02.2024 14:58
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    Комментарии (5)
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    alefreddy
    1707308735
    бутсы на гвоздь и это похоже навсегда
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    VPERDIV SPARTAK
    1707312716
    Подумалось что русские Месси и Роналду могут быть только в народной) но скрытные ..))
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1707312816
    А Мбаппе не появлялся русский в народной)!?)) Прячете!?))
    Ответить
    TIMOTHY
    1707313200
    Пропал без тебя спартак! ) останется рыжий и уголовник
    Ответить
    Цугундeр
    1707315088
    "..стать лучшей версией себя».." Кого, простите? Не мните тити. Какой жалкий потуг свалить с арены безмятежно , но и с апломбом.)
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