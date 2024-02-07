«Русский Месси» приостановил карьеру в 28 лет

Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов по прозвищу «Русский Месси» объявил о паузе в карьере.
«В данный момент жизни наступает такой период, когда я беру паузу в футболе. Я хочу сконцентрироваться на других своих личных делах. В некоторых моментах открыться по новому и стать лучшей версией себя», – написал 28-летний футболист в своем телеграм-канале.
- Давыдов в последнее время играл в Медиалиге за «Народную команду».
- Денис – воспитанник «Спартака». Свое прозвище он получил благодаря Леониду Федуну.
- Нападающий выступал в Европе за софийский ЦСКА, юрмальский «Спартак» и «Младу-Болеслав».
- Его последним профессиональным клубом были «Химки».