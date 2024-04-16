Давыдов допустил, что Абаскаль повторит карьерный путь Эмери

Бывший форвард «Спартака» Денис «Русский Месси» Давыдов прокомментировал отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

– Абаскаль покинул «Спартак», что теперь будет с командой?

– Это назревало уже давным-давно, капля терпения кончалась у руководства. Абаскалю – удачи. Не удивлюсь, если он станет, как Унаи Эмери. Искренне желаю ему всяческих успехов.

Что будет с командой? Мне кажется, она будет играть раскрепощеннее, попроще. Будут какие-то перестановки, может, вернется Георгий Джикия. Посмотрим, как это будет выглядеть, будет интересно.