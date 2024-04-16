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    • Давыдов допустил, что Абаскаль повторит карьерный путь Эмери

    Давыдов допустил, что Абаскаль повторит карьерный путь Эмери

    Бывший форвард «Спартака» Денис «Русский Месси» Давыдов прокомментировал отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

    – Абаскаль покинул «Спартак», что теперь будет с командой?

    – Это назревало уже давным-давно, капля терпения кончалась у руководства. Абаскалю – удачи. Не удивлюсь, если он станет, как Унаи Эмери. Искренне желаю ему всяческих успехов.

    Что будет с командой? Мне кажется, она будет играть раскрепощеннее, попроще. Будут какие-то перестановки, может, вернется Георгий Джикия. Посмотрим, как это будет выглядеть, будет интересно.

    • Эмери был в «Спартаке» в 2012 году.
    • Затем он возглавлял «ПСЖ», «Арсенал», «Севилью».
    • С испанцами Унаи трижды брал Лигу Европы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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