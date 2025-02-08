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«Русский Месси» не прошел просмотр в «БроукБойз»

Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов по прозвищу «Русский Месси» не будет выступать за медийный клуб «БроукБойз».

«Не прошел просмотр. Я открыт для предложений. Есть обида на президентов команды Тему [Райзена] и Диму [Егорова]. Есть тренеры, они решают. Виталий Александрович [Дьяков] и Антон Васильевич [Соснин], вы пожалеете об этом.

Я не могу уехать [из Абу-Даби]. Благодаря 2DROTS взял денег, просто спасают меня ребята. У меня нет наличных, чтобы доехать до аэропорта Дубая. 12 тысяч выйдет – это ***.

Я в месяц столько не зарабатываю. Но так бывает, что поделать», – сказал 29-летний футболист.

  • Давыдов – воспитанник «Спартака».
  • Свое прозвище «Русский Месси» он получил благодаря Леониду Федуну.
  • Нападающий выступал в Европе за софийский ЦСКА, юрмальский «Спартак» и «Младу-Болеслав».
  • Его последним профессиональным клубом были «Химки».

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Источник: «Шум футбола»

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Комментарии (11)
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n876
1738965726
Я не могу уехать [из Абу-Даби]=== А проходил просмотр в «БроукБойз»--- Ну и где тут про Россию и про российского игрока ?
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Foxitkuban
1738993694
воспитанник «Спартака». выступал за софийский ЦСКА, юрмальский «Спартак» и «Младу-Болеслав», «Химки». Русский Месси! Ахахаххаха
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темирхан
1739000583
какой русский месси? русский парень ночных клубов.
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acor94
1739001609
Пешком парень, там весь Дубай за день пройти можно.
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Аналитик77
1739001737
Я надеюсь он шутит, а если нет, то очень жалко парня.
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FCSpartakM
1739002456
чувак, 29 лет и без денег. Ну займись чем-то приземленным, а не тем, что у тебя не выходит
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timon2401
1739003858
по разным данным з.п. Давыдова в бытность игры за Спартак состовляла от 1-1.5 млн евро, т.е. за год столько, сколько обычному человеку за всю трудовую жизнь не заработать, а играл он явно не год... можно было уж как то скопить на безбедную старость, а не жалобиться на судьбу в 29
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