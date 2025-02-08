«Русский Месси» не прошел просмотр в «БроукБойз»

Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов по прозвищу «Русский Месси» не будет выступать за медийный клуб «БроукБойз».

«Не прошел просмотр. Я открыт для предложений. Есть обида на президентов команды Тему [Райзена] и Диму [Егорова]. Есть тренеры, они решают. Виталий Александрович [Дьяков] и Антон Васильевич [Соснин], вы пожалеете об этом.

Я не могу уехать [из Абу-Даби]. Благодаря 2DROTS взял денег, просто спасают меня ребята. У меня нет наличных, чтобы доехать до аэропорта Дубая. 12 тысяч выйдет – это ***.

Я в месяц столько не зарабатываю. Но так бывает, что поделать», – сказал 29-летний футболист.